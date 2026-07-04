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Ένα ασυνήθιστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στο Ντιτρόιτ, όταν διαπληκτισμός ανάμεσα σε εργάτες που εκτελούσαν εργασίες σε στέγη κατοικίας εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή και κατέληξε σε πτώση αρκετών από αυτούς στο έδαφος. Το βίντεο, που κυκλοφόρησε ευρέως στα social media, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω της επικινδυνότητας αλλά και της απρόσμενης εξέλιξης των γεγονότων.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται συνεργείο εργαζομένων να διαπληκτίζεται έντονα πάνω στην οροφή του σπιτιού, με τη λογομαχία να μετατρέπεται γρήγορα σε σωματική αντιπαράθεση. Σπρωξίματα και χτυπήματα εκτυλίσσονται σε πολύ μικρή απόσταση από την άκρη της στέγης, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου.

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Η κατάσταση ξεφεύγει ακόμη περισσότερο όταν, μέσα στη σύγκρουση, ένας από τους εργάτες φαίνεται να σπρώχνει συνάδελφό του, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει από τη στέγη. Λίγο αργότερα, ακόμη δύο εργαζόμενοι χάνουν την ισορροπία τους και καταλήγουν στον κήπο της κατοικίας. Παρά την πτώση, οι εμπλεκόμενοι σηκώνονται σχεδόν αμέσως και συνεχίζουν τον καβγά στο έδαφος, προκαλώντας έκπληξη σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Στο βίντεο ακούγεται ένας αυτόπτης μάρτυρας να προσπαθεί να εκτονώσει την ένταση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε επέμβαση της αστυνομίας. Λίγο αργότερα, η παρέμβαση άλλων εργαζομένων φαίνεται να συμβάλλει στο να λήξει το επεισόδιο και να απομακρυνθούν οι εμπλεκόμενοι.

Το περιστατικό εξαπλώθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, με χρήστες να σχολιάζουν τόσο την ακραία επικινδυνότητα της συμπλοκής όσο και το γεγονός ότι η αντιπαράθεση συνεχίστηκε ακόμη και μετά την πτώση από τη στέγη, σε ένα συμβάν που θα μπορούσε εύκολα να έχει πολύ σοβαρότερη κατάληξη.