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Σκηνές φρίκης και αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Άγκυρα, όταν ένας άνδρας κράτησε όμηρο την τρίχρονη κόρη του έπειτα από επεισόδιο με τη σύζυγό του, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την Haberler, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ετιμεσγκούτ της τουρκικής πρωτεύουσας. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε έντονος καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι, ενώ στη συνέχεια ο άνδρας φέρεται να άρπαξε το παιδί και να το κρατούσε υπό την απειλή μαχαιριού.

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Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δραματική όταν εμφανίστηκε στο παράθυρο του διαμερίσματός του, κρατώντας το τρίχρονο κορίτσι έξω από αυτό, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους της περιοχής που παρακολουθούσαν με αγωνία τις εξελίξεις.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει μέρος των γεγονότων και τις στιγμές πριν από την επέμβαση της αστυνομίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

🚨 Ankara Etimesgut'ta eşiyle tartıştıktan sonra 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin alan şüpheli, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi https://t.co/1K5QWzkfcb pic.twitter.com/M1ineSXFFy — Halk TV (@halktvcomtr) June 5, 2026

Ankara'da 3 yaşındaki kızını rehin alan baba, ikna çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.



Çocuk kurtarıldı.pic.twitter.com/Su5gJIEXPT — Pusholder (@pusholder) June 5, 2026

Μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες, πυροσβέστες και άνδρες των ειδικών επιχειρήσεων, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Για αρκετή ώρα διαπραγματευτές της αστυνομίας επιχείρησαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να αφήσει ελεύθερο το παιδί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκείνος δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις των Αρχών, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί επέμβαση.

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Όταν οι διαπραγματεύσεις δεν απέδωσαν αποτέλεσμα, οι ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στο διαμέρισμα, ακινητοποιώντας τον άνδρα και θέτοντας τέλος στο περιστατικό.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμό του παιδιού, το οποίο παραλήφθηκε από υγειονομικούς για προληπτικό έλεγχο και τέθηκε υπό προστασία.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

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«Μετά από αρκετή ώρα άκαρπης διαπραγμάτευσης, ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν το παιδί».