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Το συγκεκριμένο μουσικό έργο εξυμνεί το τουρκικό έθνος και συνδέεται άρρηκτα με την οθωμανική στρατιωτική παράδοση και τις ιστορικές επεκτατικές βλέψεις.

Η χρήση του εμβατηρίου στις επίσημες εκδηλώσεις στοχεύει στην επίδειξη ισχύος και στην τόνωση του εθνικού φρονήματος μέσω της προβολής ιστορικής ανωτερότητας.

Οι στίχοι του εμβατηρίου αναφέρονται με ηρωικούς όρους στην τουρκική καταγωγή και καλούν σε συντριβή των εχθρών της πατρίδας.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επικοινωνιακής πίεσης που ασκεί η τουρκική πλευρά προς την Ελλάδα.

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Οργή έχει προκαλέσει η επιλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να υποδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με το «Ceddin Deden», ένα οθωμανικό εμβατήριο με βαθύ συμβολισμό.

Η σημασία του τουρκικού εμβατηρίου «Ceddin Deden»

Η συγκεκριμένη μουσική επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς το έργο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οθωμανική στρατιωτική παράδοση καιτις τουρκικές βλέψεις, δεδομένου ότι με αυτό το κομμάτι οι ορχήστρες συνόδευαν τον οθωμανικό στρατό στις εκστρατείες και τις παρελάσεις.

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Η ονομασία «Ceddin Deden» αποδίδεται στα ελληνικά περίπου ως «ο πρόγονός σου, ο πατέρας σου» και εξυμνεί το «ηρωικό, τουρκικό έθνος» και τη δόξα των προγόνων. Αναμφισβήτητα, η επιλογή αυτού του εμβατηρίου στοχεύει στην τόνωση του ηθικού και την επίδειξη ισχύος και ιστορικής ανωτερότητας και μέχρι σήμερα ακούγεται όχι σε στρατιωτικές και επίσημες εκδηλώσεις στην Τουρκία, αλλά και όταν οι Τούρκοι παραβιάζουν τον εναέριο και θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας.

WATCH: Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis is welcomed in Ankara by the Mehter band performing "Ceddin Deden" ahead of the NATO summit dinner. pic.twitter.com/cel94gA78j July 7, 2026

Η μελωδία έχει έντονα χαρακτηριστικά στρατιωτικού εμβατηρίου, με δυνατά κρουστά και ρυθμό πορείας, στοιχεία χαρακτηριστικά της παράδοσης των Μεχτέρ.

Μεταφρασμένοι στα ελληνικά οι στίχοι του εμβατηρίου

Ο πρόγονός σου, ο παππούς σου, ο γενάρχης της γενιάς σου,

Ο πρόγονός σου, ο παππούς σου, ο γενάρχης της γενιάς σου.

Το πιο ηρωικό τουρκικό έθνος.

Οι στρατοί σου, πάρα πολλές φορές,

Χάρισαν δόξα στον κόσμο.

Οι στρατοί σου, πάρα πολλές φορές,

Χάρισαν δόξα στον κόσμο.

Τουρκικό έθνος, τουρκικό έθνος,

Τουρκικό έθνος, τουρκικό έθνος.

Αγάπα με πάθος την εθνική σου ταυτότητα.

Σύντριψε τον εχθρό της πατρίδας.

Ας υποστεί εκείνος την καταραμένη ταπείνωση.

Σύντριψε τον εχθρό της πατρίδας.

Ας υποστεί εκείνος την καταραμένη ταπείνωση.

Η συγκεκριμένη είδηση δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει καθόλου. Η Άγκυρα έχοντας ασπαστεί απολύτως τον ισλαμισμό και τον αναθεωρητισμό, αποβλέπει στην υπονόμευση της γεωπολιτικής θέσης της Αθήνας, αξιοποιώντας υβριδικά μέσα με σκοπό να αποδιοργανώσει τη συνοχή της εσωτερικής σκηνής. Η επιλογή του εμβατηρίου είναι μονάχα μία απόδειξη μίας στρατηγικής στρέβλωσης της ιστορίας που ο Ερντογάν θέλει να την παρουσιάσει ως ηρωική. Στην πραγματικότητα όμως η τουρκική ιστορική συνείδηση έχει δομηθεί στο ψέμα, την ιστορική αμφισβήτηση και τη διαστρέβλωση και καθήκον της Ελλάδας είναι να μην αφήνει να γίνεται τέτοια πολιτιστική και επικοινωνιακή επίθεση.