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Οι τουρκικές αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν 209 συλλήψεις στην Άγκυρα, με την κατηγορία των διασυνδέσεων με εξτρεμιστικές οργανώσεις, όπως το Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Μαζικές συλλήψεις υπόπτων για τρομοκρατία λίγο πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν μέρος της προετοιμασίας της Τουρκίας ενόψει της επερχόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, για την οποία η κυβέρνηση Ερντογάν έχει εξαγγείλει δρακόντεια μέτρα προστασίας. Ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολοίπων υπόπτων συνεχίζονται, η χώρα ενισχύει την αντιτρομοκρατική της δράση, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει εκατοντάδες συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο τον προηγούμενο μήνα.

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Νωρίς σήμερα το πρωί, Τούρκοι εισαγγελείς εξέδωσαν εντάλματα κράτησης για 241 υπόπτους και 209 από αυτούς στη συνέχεια συνελήφθησαν σε επιδρομές της αστυνομίας και της χωροφυλακής γύρω από την Αγκυρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του γενικού εισαγγελέα. Οι επιδρομές ήταν ακόμη σε εξέλιξη αργότερα την Τρίτη για τη σύλληψη των υπόλοιπων υπόπτων.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει με άλλους ηγέτες της συμμαχίας των 32 μελών στην τουρκική πρωτεύουσα για τη σύνοδο κορυφής στις 7-8 Ιουλίου.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 56 φερόμενα μέλη του ISIS και 35 μέλη του Επαναστατικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόμματος/Μετώπου.

Το ISIS έχει πραγματοποιήσει πολλές αιματηρές επιθέσεις στην Τουρκία, μεταξύ αυτών και η επίθεση σε νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης την Πρωτοχρονιά του 2017, με 39 νεκρούς.