Στιγμιότυπο από την κηδεία του μικρότερου σε ηλικία θύματος της επίθεσης στην παραλία τους Σίδνεϊ (Πηγή: Reuters)

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος τόνισε ότι η δολοφονία 15 ανθρώπων στην πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ ήταν «πηγή υπερηφάνειας», σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη για τη φονική επίθεση.

From NY POSTcast: The father and son accused of carrying out the terrorist attack at Australia’s Bondi Beach spent a month in an “ISIS training hotspot” in the Philippines — returning just weeks before carrying out Sunday’s massacre. Subscribe here: https://t.co/Y9Yovp0lZA pic.twitter.com/oSFUPo5ePF — New York Post (@nypost) December 16, 2025

Δύο επιτιθέμενοι, ένας πατέρας – που σκοτώθηκε κατά την επίθεση – και ο 24χρονος γιος του, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση που διέπραξαν σε παραλία της ακτής Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, την Κυριακή, στη χειρότερη επίθεση με πυρά κατά πλήθους που διαπράττεται στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

