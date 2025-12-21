Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010 μέχρι σήμερα, το ISIS έχει χάσει σημαντικά μεγάλο μέρος της δύναμής του. Από πανίσχυρο χαλιφάτο σε Ιράκ και Συρία με σοβαρά πλήγματα στην Ευρώπη και πολύνεκρες επιθέσεις σε Παρίσι, Βρυξέλλες, Μάντσεστερ, Λονδίνο, Βερολίνο, Στοκχόλμη, Βαρκελώνη και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, σήμερα βρίσκεται σε παρακμή καθώς δυσκολεύεται να στρατολογήσει νέο αίμα.Αν δεν ήταν η πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνει της Αυστραλίας με δράστες πατέρα και γιο που σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 40 στην παραλία Μπόντι ίσως να είχαν ξεχαστεί.

Τα τελευταία χρόνια το ISIS και παρόμοιες ισλαμιστικές οργανώσεις δυσκολεύονται να στρατολογήσουν ξένους μαχητές και να λειτουργήσουν από μια σταθερή βάση καθώς όλα τους τα στρατηγεία έχουν εντοπιστεί και εξουδετερωθεί σε Συρία, Ιράκ και Αφρική.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2020, οι τρομοκρατικές επιθέσεις είχαν μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που οι υπηρεσίες ασφαλείας έστρεψαν την προσοχή τους σε άλλες απειλές, όπως η Ρωσία, η Χαμάς, η Χεζμπολά, με αφορμή τους πολέμους σε Ουκρανία και Γάζα.

Η αλλαγή στη στρατηγική του μάλιστα ήταν εντυπωσιακή καθώς το ISIS δεν καλούσε πλέον τους οπαδούς του να ταξιδέψουν στη Μέση Ανατολή για να ενταχθούν στο χαλιφάτο. Αντίθετα, ενθάρρυνε επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων

Έτσι, η στρατολόγηση δεν γίνεται πλέον σε τζαμιά αλλά στο διαδίκτυο και οι μαχητές του είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα «μοναχικοί λύκοι», χωρίς προηγούμενη επαφή με το ISIS.

Μια νέα γενιά διαμορφώνεται πλέον, επηρεασμένη λιγότερο από νίκες στο πεδίο της μάχης και περισσότερο από τη viral προπαγάνδα και την αλγοριθμική ενίσχυση του μίσους.

Τους 12 μήνες που ακολούθησαν την 7η Οκτωβρίου, ο αριθμός των απόπειρων και των εκτελεσμένων τζιχαντιστικών επιθέσεων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά περίπου 400% με πάνω από το 40% αυτών να έχουν στόχο εβραϊκά ή ισραηλινά συμφέροντα.

Το ISIS, έχει στραφεί πλέον στη Μέση Ανατολή με διαφορετική προσέγγιση. Οι περισσότεροι δράστες δεν αποτελούν μέρος μιας επίσημης δομής διοίκησης ακόμα κι αν διατηρούν χαλαρούς δεσμούς με ομοϊδεάτες τους, αυτοί καλλιεργούνται κυρίως διαδικτυακά. Εδω, που έχει μεταφερθεί και ο πόλεμος με τρομακτική ταχύτητα.