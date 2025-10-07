Βρισκόταν στην είσοδο της Πύλης Νεργκάλ της Νινευή από το 700 π.Χ. μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015, όταν το ISIS το κατέστρεψε μαζί με αντικείμενα στο κοντινό Μουσείο της Μοσούλης.

Το άγαλμα του φτερωτού ταύρου μήκους περίπου 4,3 μέτρων, της προστατευτικής ασσυριακής θεότητας, από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου έχει «επανεμφανιστεί» βρίσκοντας φιλοξενία στους χώρους του νέου Μουσείου Ακρόπολης.

Ο λόγος για το έργο Το Lamassu of Nineveh (2018) που αποτελεί ανάθεση για το The Fourth Plinth της πλατείας Τραφάλγκαρ του Λονδίνου στον καλλιτέχνη Michael Rakowitz ο οποίος το παρουσιάζει στο πλαίσιο του δεύτερου μέρους της τριλογίας Michael Rakowitz & Ancient Cultures. Το Μουσείο Ακρόπολης και ο οργανισμός ΝΕΟΝ συνεργάζονται σ’ αυτή την παρουσίαση που υποδηλώνει την ειρηνική συνύπαρξη της πολιτιστικής κληρονομιάς όλης της ανθρωπότητας. Η επιμέλεια του έργου είναι του Γενικού Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης Καθηγητή Νικόλαου Χρ.Σταμπολίδη και της Διευθύντριας του ΝΕΟΝ Ελίνας Κουντούρη.

Η γλυπτική εγκατάσταση φιλοξενείται στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Ακρόπολης, στη δυτική του πλευρά προς την οδό Μητσαίων.

Στιγμιότυπο που αναδεικνύει τη θέση της εγκατάστασης στο νέο Μουσείο Ακρόπολης / Michael Rakowitz / The Invisible Enemy Should Not Exist (Lamassu of Nineveh), 2018 10,500 Iraqi date syrup cans, metal frame 4.69 x 1.70 x 4.48 m Commissioned for the Mayor of London’s Fourth Plinth ProgrammeCourtesy Mayor of London and the Artist Installation view Lamassu of Nineveh (2018) | Michael Rakowitz & Ancient Cultures, 2025 | A collaboration between NEON + the Acropolis Museum | Photography © Apostolos Pasvouris| Courtesy ΝΕΟΝ, the Acropolis Museum and the artist

«Επανεμφανίσεις» αντικειμένων που λεηλατήθηκαν από το Εθνικό Μουσείο του Ιράκ στη Βαγδάτη

Το έργο αποτελεί μέρος της σειράς του Rakowitz The Invisible Enemy Should not Exist την οποία ξεκίνησε το 2006 και είναι σε εξέλιξη. Περιλαμβάνει «επανεμφανίσεις» αντικειμένων που λεηλατήθηκαν από το Εθνικό Μουσείο του Ιράκ στη Βαγδάτη μετά την εισβολή των ΗΠΑ το 2003 καθώς και αυτά που καταστράφηκαν από άλλους αρχαιολογικούς χώρους μετά τον πόλεμο.

Η θέση του Lamassu of Nineveh (2018) στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Ακρόπολης το φέρνει σε συνομιλία τόσο με την ανασκαφή και την αρχαία πόλη που απλώνεται στη βάση του Μουσείου, όσο και με το σύγχρονο κτίριό του, με το βράχο της Ακρόπολης που δεσπόζει με τα μνημεία του καθώς και με το αστικό τοπίο.

Η γλυπτική εγκατάσταση που απεικονίζει τη ασσυριακή θεότητα του φτερωτού ταύρου που καταστράφηκε από τον ISIS βρήκε θέση στο νέο Μουσείο Ακρόπολης / Michael Rakowitz The Invisible Enemy Should Not Exist (Lamassu of Nineveh), 2018 10,500 Iraqi date syrup cans, metal frame 4.69 x 1.70 x 4.48 m Commissioned for the Mayor of London’s Fourth Plinth Programme Courtesy Mayor of London and the Artist Installation view Lamassu of Nineveh (2018) | Michael Rakowitz & Ancient Cultures, 2025 | A collaboration between NEON + the Acropolis Museum | Photography © Natalia Tsoukala | Courtesy ΝΕΟΝ, the Acropolis Museum and the artist

Φτιαγμένο από μεταλλικά κουτιά από άδειες κονσέρβες σιροπιού χουρμά, βιομηχανία του Ιράκ που εξαφανίστηκε

Ο Rakowitz χρησιμοποιεί για το Lamassu του μεταλλικά κουτιά από άδειες κονσέρβες σιροπιού χουρμά από το Ιράκ. Οι κονσέρβες αυτές αντιπροσωπεύουν την άλλοτε ξακουστή στο είδος ιρακινή βιομηχανία που αποδεκατίστηκε, καθώς και τις ανθρώπινες, οικονομικές και οικολογικές καταστροφές που προκάλεσαν οι πόλεμοι του Ιράκ και τα επακόλουθά τους. Μέσα από τα αντικείμενα, ο Rakowitz κάνει μνεία στους ανθρώπους που ζουν μαζί τους και στις ιστορίες τους. Το Lamassu «επανεμφανίζεται» και εξακολουθεί να έχει τον προστατευτικό του ρόλο ως φύλακας στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Η πίσω όψη του Lamassu διέθετε μια σφηνοειδή επιγραφή που δεν ήταν ορατή στους θεατές καθώς ήταν εντοιχισμένη στον τοίχο της πύλης Nergal. Εδώ, στην αποσπασμένη και μετατοπισμένη κατάστασή του, η σφηνοειδής επιγραφή είναι εκτεθειμένη και μεταφράζεται ως εξής: «Ο Sennacherib, βασιλιάς του κόσμου, βασιλιάς της Ασσυρίας, έβαλε το (εσωτερικό) και το εξωτερικό τείχος της Νινευή να χτιστούν εκ νέου και να υψωθούν τόσο ψηλά όσο το βουνό/τα βουνά».

Η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού, του Μουσείου Ακρόπολης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών με τον οργανισμό ΝΕΟΝ αποτελεί μια σε βάθος συνομιλία μεταξύ σύγχρονων έργων και αρχαίων εκθεμάτων, αναδεικνύοντας διαχρονικά θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, απώλειας και αποκατάστασης, επιβίωσης και δημιουργίας πολιτισμού. Ελληνικές αρχαιότητες και αντικείμενα αρχαίων πολιτισμών από τις περιοχές της νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής συνομιλούν με το πολυδιάστατο έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου σύγχρονου καλλιτέχνη Michael Rakowitz, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το πρώτο μέρος της τριλογίας, η έκθεση Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures, παρουσιάζεται στην αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου Ακρόπολης έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η τριλογία θα ολοκληρωθεί στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης.

Διάλεξη

Στο πλαίσιο της έκθεσης Lamassu of Nineveh, πραγματοποιήθηκε διάλεξη της δρ. Alda Benjamen (γενν. Κιρκούκ, Ιράκ), επίκουρη καθηγήτριας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Ντέιτον, με ειδίκευση στη σύγχρονη ιστορία της Μέσης Ανατολής, με τίτλο Κληρονομιά, Γενοκτονία και Μνήμη, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

Σύμφωνα με τη δρ.Benjamen, το Lamassu συμβολίζει τη δόξα, ενώ αφηγείται μια ιστορία εκτοπισμού, καταστροφής και αναδημιουργίας. Ενσαρκώνει τους δεσμούς μεταξύ αντικειμένων και ανθρώπων -τους θριάμβους, τους αγώνες και τα μέσα διαβίωσής τους- μέσω της τροφής, της τέχνης, της γραφής και της μνήμης. Επέζησε της γενοκτονίας που στόχευε στην καταστροφή της αρχαίας κληρονομιάς και των συνδέσεων που αυτή αντιπροσωπεύει – συνδέσεις με το παρελθόν που είναι πολυγλωσσικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές. Η ενθύμηση του Lamassu αντανακλά τη μνήμη ενός λαού και μιας κοινότητας, μαζί με την εικόνα ενός αόρατου εχθρού, φανταστικού και φοβερού, αλλά μη πραγματικού.

Info:

Εως 31 Οκτωβρίου 2025

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες στα neon.org.gr & theacropolismuseum.gr

