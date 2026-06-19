Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Ισλαμικό Κράτος δημοσίευσε άρθρο στο περιοδικό Al-Naba’ χαρακτηρίζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ως παγανιστική εκδήλωση που στοχεύει στην υπονόμευση της μουσουλμανικής πίστης.

Η οργάνωση καλεί τους υποστηρικτές της να πραγματοποιήσουν βίαιες επιθέσεις εναντίον του πλήθους στις πόλεις των ΗΠΑ που φιλοξενούν τους αγώνες.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν εφαρμόσει εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, ενισχύοντας την αστυνομική παρουσία και τους ελέγχους ενόψει της άφιξης εκατομμυρίων επισκεπτών για τη διοργάνωση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στις 18 Ιουνίου 2026, το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) κυκλοφόρησε το εβδομαδιαίο ενημερωτικό του δελτίο, Al-Naba’, τεύχος 552, με το κύριο άρθρο να φέρει τον τίτλο «Ποιος θα στεφθεί νικητής;». Σε αυτό περιγράφεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου (Μουντιάλ) που βρίσκεται σε εξέλιξη, ως «γιορτή βρωμιάς» και «παγανιστική εκδήλωση» που πραγματοποιείται «στην καρδιά της Σταυροφορικής Αμερικής και των αδελφών της» αλλά και ως ένα «θανατηφόρο όπλο» στα χέρια «Σταυροφόρων» και Εβραίων, με στόχο την υπονόμευση της μουσουλμανικής πίστης και ηθικής.

Δεν σταματά όμως εκεί, όπως επισημαίνει το Homeland Security Today, επικαλούμενο τo Παρατηρητήριο Απειλών Τζιχάντ και Τρομοκρατίας (JTTM) του Ινστιτούτου Έρευνας Μέσων Ενημέρωσης Μέσης Ανατολής (MEMRI).

Advertisement

Advertisement

Στο άρθρο ξεχωρίζει μια ζοφερή παρότρυνση: καλεί τους οπαδούς να απορρίψουν το τουρνουά και ενθαρρύνει ρητά τους «μοναχικούς μουτζαχεντίν» να πραγματοποιήσουν βίαιες επιθέσεις, ιδίως στις πόλεις των ΗΠΑ που φιλοξενούν αγώνες.

Και συνεχίζει: «Εσύ, ω μουτζαχίντ, έχεις έναν ολόκληρο μήνα για να παρακολουθείς τις συγκεντρώσεις και να εξαπολύεις επιθέσεις, γιατί οι αχαλίνωτες ορδές των απίστων συνωστίζονται στους δρόμους…Όπου κι αν χτυπήσεις, θα προκαλέσεις πόνο και όπου κι αν φυτέψεις, θα προκαλέσεις βλάβη».

Το τουρνουά ποδοσφαίρου, όπως αναφέρει το άρθρο, είναι μια «χρυσή ευκαιρία» για την εξαπόλυση επιθέσεων εξαιτίας των συγκεντρώσεων μεγάλου πλήθους σε δρόμους και στάδια, που μπορούν να αποτελούν στόχο. «Μην αφήσετε την ευκαιρία να σας ξεφύγει… γιατί αυτό είναι το πραγματικό πρωτάθλημα».

Στην συνέχεια οι οπαδοί της τρομοκρατικής οργάνωσης παροτρύνονται να φανταστούν το χάος που θα μπορούσε να προκαλέσει μια επίθεση μέσα σε ένα γεμάτο στάδιο. «Το μαχαίρι σου θα χύσει αίμα και όπου κι αν χτύπησες με το αυτοκίνητό σου θα προκαλέσεις μαζικό πανικό».

«Φανταστείτε ότι καταφέρατε να ξεκινήσετε μια φωτιά στις κερκίδες για να προκαλέσετε μια τεράστια πανδαισία που θα σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους από το έθνος της Αγίας Τριάδας και του αθεϊσμού; Είναι μια ιδέα που αξίζει να εφαρμοστεί».

Σημειώνεται πως υπήρξε μια παρόμοια τρομοκρατική απειλή των φανατικών του ISIS, εκλιπαρώντας τους εξτρεμιστές να επιτεθούν στα στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να στοχεύσουν τον Πάπα.

Advertisement

Μάλιστα σε ένα σχετικό γραφικό φαινόταν ο Ποντίφικας να κρατάει σφιχτά μια μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με ένα ανησυχητικό κείμενο που τόνιζε την επίσκεψη του Λέοντα ΙΔ΄ στα Κανάρια Νησιά τον Ιούνιο.

Έως και 7 εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο, όπως αναφέρει το Newsweek, αναμένεται να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για το τουρνουά, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Οι αρχές έχουν οργανώσει μια τεράστια, πολυϋπηρεσιακή επιχείρηση ασφαλείας, η οποία περιλαμβάνει αυστηρότερους ελέγχους, εναέρια άμυνα και αυξημένη αστυνομική ανάπτυξη σε όλες τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά.

Advertisement