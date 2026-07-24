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Σε καβγά με έναν συγκρατούμενό του φέρεται να ενεπλάκη ο Diddy στην ομοσπονδιακή φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην απομόνωση.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Σον Κομπς είχε έντονη αντιπαράθεση πρόσωπο με πρόσωπο με έναν άλλο κρατούμενο μέσα στην εβδομάδα, όταν εκείνος φέρεται να τον προσέβαλε.

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Diddy was reportedly placed in solitary confinement after an alleged fight with another inmate in federal prison.

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According to TMZ, the fight happened this week at FCI Fort Dix in New Jersey after another inmate reportedly insulted Diddy. The two allegedly exchanged punches… pic.twitter.com/eQfM7ZO7XX — Complex (@Complex) July 24, 2026

Μετά το περιστατικό, ο Diddy μεταφέρθηκε άμεσα σε χώρο απομόνωσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν εξακολουθεί να παραμένει εκεί. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει επιπλέον συνέπειες σε περίπτωση που οι αρχές κρίνουν ότι είχε ευθύνη για το επεισόδιο.

Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης διάρκειας άνω των τεσσάρων ετών για δύο αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία και αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2028. Η συγκεκριμένη ημερομηνία βασίζεται στην προϋπόθεση ότι θα επιδείξει «καλή διαγωγή» κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές αποφανθούν ότι ο ίδιος ευθύνεται για τον φερόμενο καβγά, η παραμονή του στη φυλακή ενδέχεται να παραταθεί.