Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απονομής προεδρικής χάρης στον Σον «Diddy» Κομπς, λίγους μήνες πριν από την ανακοίνωση της ποινής του γνωστού παραγωγού, που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Οκτωβρίου.

Ο 55χρονος ιδρυτής της Bad Boy Records κρατείται από τον Σεπτέμβριο του 2024 στις φυλακές του Μπρούκλιν, έχοντας ήδη καταδικαστεί για δύο κατηγορίες που αφορούν τη μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Ωστόσο, απαλλάχθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική διακίνηση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, η φημολογία περί προεδρικής χάρης έχει πλέον μετατραπεί σε ένα «πραγματικό ενδεχόμενο». Αν και ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη επίσημου αιτήματος, πηγές αναφέρουν ότι συνεργάτες του Diddy έχουν προσεγγίσει συμβούλους του Τραμπ, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν την υποστήριξή του. Επισημαίνουν, πάντως, ότι τίποτα δεν θεωρείται οριστικό μέχρι να υπάρξει επίσημη υπογραφή.

Ο Τραμπ είχε ήδη από τον Μάιο αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στην υπόθεση, δηλώνοντας:

«Θα με ενδιέφεραν τα γεγονότα, ειδικά αν θεωρώ ότι κάποιος έχει υποστεί άδικη μεταχείριση, είτε με συμπαθεί είτε όχι».

Ο πρώην πρόεδρος στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον Diddy «καλό φίλο» και τον είχε υπερασπιστεί δημόσια, ακόμη και μέσω της εκπομπής “The Apprentice”. Η σχέση τους ωστόσο φαίνεται πως ψυχράνθηκε όταν ο Diddy υποστήριξε τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Η υπεράσπιση του γνωστού ράπερ έχει επιχειρήσει ανεπιτυχώς να εξασφαλίσει την προσωρινή αποφυλάκισή του, ακόμα και προσφέροντας εγγύηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά από οκτώ εβδομάδες ακροαματικής διαδικασίας, κατά την οποία κατέθεσαν πρώην σύντροφοί του, μέλη του προσωπικού, συνοδοί πολυτελείας και αστυνομικοί, το σώμα των ενόρκων τον έκρινε ένοχο για τις δύο κατηγορίες που σχετίζονται με πορνεία, θεωρώντας όμως ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για τις υπόλοιπες.

