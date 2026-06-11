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Ένας πρώην ηθοποιός υπέβαλε αγωγή κατά του Sean Combs, γνωστού ως Diddy, ισχυριζόμενος ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον ίδιο το 2007, όταν ήταν ακόμη ανήλικος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην περιοχή Χόλιγουντ Χιλς. Ο ενάγων, που παραμένει ανώνυμος, κατέθεσε την αγωγή αυτή την εβδομάδα στην Καλιφόρνια.

Η υπόθεση προστίθεται στη σειρά κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 56χρονος πρώην μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας, ο οποίος κρατείται σήμερα σε ομοσπονδιακή φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Νιου Τζέρσεϊ, μετά την καταδίκη του για δύο υποθέσεις πορνείας και την επιβολή ποινής φυλάκισης που ξεπερνά τα τέσσερα χρόνια.

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Τι αναφέρει η αγωγή

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται αντίγραφο της αγωγής στην κατοχή του, ο Diddy φέρεται να οδήγησε τον τότε ανήλικο ηθοποιό σε έναν ιδιωτικό χώρο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Χόλιγουντ Χιλς. Εκεί, σύμφωνα με ισχυρισμούς, του πρόσφερε αλκοολούχο ποτό, πριν τον αγγίξει και στη συνέχεια προβεί σε στοματικό σεξ.

Η αγωγή αναφέρει ότι ο Diddy πλησίασε τον ανήλικο τότε ηθοποιό λέγοντάς του πως «ήθελε να του μιλήσει ιδιαιτέρως για κάποιες πιθανές ευκαιρίες», προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να είναι «ένας καλός υποψήφιος για ένα μελλοντικό έργο του».

Όπως περιγράφεται στο δικόγραφο, όταν οι δυο τους βρέθηκαν στο ιδιωτικό δωμάτιο, ο ράπερ φέρεται να πρόσφερε στον ανήλικο ένα ποτό και στη συνέχεια «άρχισε να του τρίβει το χέρι». Ο άνδρας που τον κατηγορεί υποστηρίζει ότι είπε στον Diddy «ότι δεν ένιωθε άνετα με τον τρόπο που τον άγγιζε», ενώ εκείνος φέρεται να απάντησε πως προσπαθούσε απλώς να τον βοηθήσει να χαλαρώσει, σύμφωνα με την αγωγή.

«Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχο του ενάγοντος και άρχισε να χαϊδεύει τα γεννητικά του όργανα, ενώ ταυτόχρονα άγγιζε τα δικά», αναφέρεται στην αγωγή. «Ο κατηγορούμενος προέβη στη συνέχεια σε στοματικές σεξουαλικές πράξεις με τον ανήλικο ενάγοντα, ενώ συνέχιζε να αγγίζει τον εαυτό του. Ο κατηγορούμενος στη συνέχεια φόρεσε ξανά το παντελόνι του και είπε στον ενάγοντα ότι θα έβλεπε πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση από εκεί και πέρα για τον ρόλο που είχε στο μυαλό του».

Η απάντηση της πλευράς του Diddy

Eκπρόσωπος του Diddy αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέροντας στο CNN : «Ο κ. Combs αρνείται κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες. Αυτή η καταγγελία περιγράφει γεγονότα που φέρεται να συνέβησαν πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια και βασίζονται αποκλειστικά στην αφήγηση του ενάγοντος. Θα εξετάσουμε προσεκτικά την καταγγελία και θα απαντήσουμε μέσω της κατάλληλης νομικής διαδικασίας. Είμαστε βέβαιοι ότι τα γεγονότα θα αποδείξουν ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι».

Ο Diddy έχει απορρίψει όλες τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του, υποστηρίζοντας πως δεν έχει διαπράξει ποτέ σεξουαλική επίθεση ούτε σε ανήλικο ούτε σε οποιοδήποτε άλλο άτομο.

Ο ανώνυμος άνδρας που κρύβεται πίσω από την καταγγελία

Ο άνδρας κατέθεσε την αγωγή χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «John YH Roe». Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δικόγραφο, είχε ξεκινήσει την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής ως «παιδί-ηθοποιός» περίπου το 2004. Δεν διευκρινίζεται η ακριβής ηλικία του κατά το φερόμενο περιστατικό του Μαΐου 2007, πέρα από το ότι ήταν ανήλικος.

Παράλληλα, στρέφεται νομικά και κατά της πρώην εταιρείας εκπροσώπησής του, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβε την απαραίτητη προστασία ως ανήλικος. Όπως ισχυρίζεται, η εταιρεία όφειλε να είχε μεριμνήσει ώστε να συνοδεύεται από ενήλικα στην εκδήλωση όπου φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.