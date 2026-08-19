Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν σε πανηγύρι στο Αντίρριο, όταν μια βραδιά που μέχρι εκείνη τη στιγμή κυλούσε σε εορταστικό κλίμα εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο παρεών και μέσα σε λίγα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Οι εμπλεκόμενοι ήρθαν στα χέρια, ενώ τραπέζια και καρέκλες άρχισαν να εκτοξεύονται, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Advertisement

Advertisement

Το επεισόδιο σημειώθηκε την ώρα που το πανηγύρι βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη και η ορχήστρα έπαιζε μουσική. Αρκετοί από τους παρευρισκόμενους προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο, καθώς η ένταση είχε μεταφερθεί μέσα στον χώρο της εκδήλωσης.

Η συμπλοκή διήρκεσε για αρκετά λεπτά, με τη γιορτή να διακόπτεται προσωρινά και το κλίμα να γίνεται ιδιαίτερα τεταμένο.