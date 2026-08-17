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Μια ξεχωριστή και βαθιά συγκινητική βραδιά έζησε ο Άρης Μουγκοπέτρος ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, καθώς επέστρεψε στη σκηνή και έπιασε ξανά στα χέρια του το κλαρίνο, αρκετούς μήνες μετά την περιπέτεια που σημάδεψε τη ζωή του.

Ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου βρέθηκε στο Σόπι Ηλείας, όπου συμμετείχε σε πανηγύρι και στάθηκε ξανά μπροστά στο κοινό για να παίξει μουσική. Η επιστροφή του έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα και έντονη συγκίνηση από τον κόσμο που βρέθηκε εκεί για να τον στηρίξει.

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Για τον ίδιο, η συγκεκριμένη εμφάνιση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν ήταν δεδομένο ότι θα μπορούσε να επιστρέψει ξανά στο αγαπημένο του όργανο. Μετά το τέλος της βραδιάς, θέλησε να μοιραστεί τα συναισθήματά του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

«Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο… Κι όμως, χθες μου χαρίσατε μία από τις πιο συγκλονιστικές βραδιές που έχω ζήσει στην Πελοπόννησο και μία από τις ομορφότερες μέρες της ζωής μου», έγραψε στην ανάρτησή του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε θερμά όσους βρέθηκαν στο πλευρό του και του έδωσαν δύναμη στην επιστροφή του στη μουσική, κλείνοντας το μήνυμά του με ευχές για υγεία, αγάπη και δύναμη.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αγάπη και δύναμη! Βοήθεια μας η Παναγία», ανέφερε χαρακτηριστικά.