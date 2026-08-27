Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία κατήγγειλε ακατάλληλη μεταχείριση επιβάτιδας που μετέφερε νόμιμα τη γάτα της σε δρομολόγιο του ΚΤΕΛ Μαγνησίας.

Η Ομοσπονδία τόνισε ότι τα μικρά ζώα συντροφιάς πρέπει να μεταφέρονται εντός του χώρου επιβατών σε ασφαλή κλουβιά μεταφοράς.

Το ΚΤΕΛ Μαγνησίας ζήτησε συγγνώμη από την επιβάτιδα και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για να διαπιστώσει τυχόν πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων από τους υπαλλήλους.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύτηκε να επιβάλει κυρώσεις στους υπεύθυνους και να ενισχύσει την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τη νομοθεσία μεταφοράς κατοικιδίων.

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Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η καταγγελία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε επιβάτιδα που ταξίδευε με τη γάτα της σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ Μαγνησίας, στο δρομολόγιο Βόλος–Αθήνα, στις 18 Αυγούστου.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) υποστηρίζει ότι η γυναίκα, η οποία φέρεται να ταξίδευε νόμιμα με το κατοικίδιό της, δέχθηκε οδηγίες από προσωπικό ασφαλείας και οδηγούς να τοποθετήσει τη γάτα στον διάδρομο ή στη σκάλα του λεωφορείου, με επίκληση της νομοθεσίας.

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Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει την αντιμετώπιση απαράδεκτη και επισημαίνει ότι τα μικρά ζώα συντροφιάς πρέπει να μεταφέρονται εντός του χώρου επιβατών, σε κατάλληλο και ασφαλές κλουβί μεταφοράς.

Η ΠΦΠΟ ζήτησε από τη διοίκηση να διερευνήσει το περιστατικό και να ενημερώσει το προσωπικό για το ισχύον πλαίσιο. Από την πλευρά του, το ΚΤΕΛ Μαγνησίας ζήτησε εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και εξέφρασε τη συγγνώμη του προς την επιβάτιδα.

Πηγή: iSTOCK

Η απάντηση του ΚΤΕΛ Μαγνησίας

Το ΚΤΕΛ Μαγνησίας, σε απαντητική επιστολή του με ημερομηνία 26 Αυγούστου, αναφέρει ότι έχουν ήδη ζητηθεί εξηγήσεις από τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Όπως τονίζεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπήρξε πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Παράλληλα, το ΚΤΕΛ σημειώνει ότι στους υπαλλήλους έχουν δοθεί σαφείς εντολές για τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων συντροφιάς και ότι ενημερώνονται συνεχώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην ίδια επιστολή, η εταιρεία ζητά συγγνώμη από την επιβάτιδα για όσα συνέβησαν, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Απολογούμαστε ειλικρινά στην επιβάτιδα στην οποία συνέβη το περιστατικό, καθώς και σε κάθε άλλο επιβάτη που αντιμετώπισε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη μετακίνησή του με την εταιρεία μας».

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Το ΚΤΕΛ καταλήγει διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

Αναλυτικά η απάντηση των ΚΤΕΛ Μαγνησίας:

«Κύριοι,

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας με αριθμό 2456/26 και την ενημέρωσή μας σχετικά με το περιστατικό που συνέβη στις 18/08/2026.

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Ήδη ζητούνται εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους μας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρξε πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Στους υπαλλήλους μας έχουν δοθεί σαφείς εντολές για τη μεταφορά των κατοικίδιων ζώων συντροφιάς και ενημερώνονται συνεχώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει.

Απολογούμαστε ειλικρινά στην επιβάτιδα στην οποία συνέβη το περιστατικό, καθώς και σε κάθε άλλο επιβάτη που αντιμετώπισε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη μετακίνησή του με την εταιρεία μας.

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Καταβάλλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην υπάρξει κανένα τέτοιο είδους περιστατικό».