Εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών έχει δώσει ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής της Δυτικής Ελλάδος, Θεόδωρος Τσάτσαρης, σχετικά με την καταγγελλόμενη «απόκρυψη» του κινητού τηλεφώνου του 25χρονου που κατηγορήθηκε για εμπρησμό στην περιοχή Γηροκομείο και αφέθηκε ελεύθερος μετά από 36 ημέρες κράτησης.

Η εντολή αφορά τον εντοπισμό τυχόν πειθαρχικών ευθυνών οποιουδήποτε εμπλεκόμενου αστυνομικού, ενώ έχει κληθεί να εξεταστεί ως μάρτυρας και ο 25χρονος.

Τι έγινε με το κινητό του 25χρονου κατηγορούμενου

Όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα «Γνώμη», η οικογένεια του 25χρονου είχε καταγγείλει εγγράφως στην Ανακρίτρια που χειρίστηκε αρχικά την υπόθεση στην Πάτρα, ότι η Ασφάλεια Πατρών «απέκρυψε» το κινητό τηλέφωνο του, το οποίο είχε στην κατοχή της από την πρώτη στιγμή, με στόχο να τον ενοχοποιήσει.

Η οικογένεια του 25χρονου είχε ζητήσει η καταγγελία της να διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 13 Αυγούστου, όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 25χρονο, εκείνος «παρέδωσε οικειοθελώς, κατόπιν απαίτησης των αστυνομικών, το κινητό του τηλέφωνο».

Στη συνέχεια, το κινητό φέρεται να τοποθετήθηκε «στα ντουλάπια φύλαξης προσωπικών αντικειμένων των κρατουμένων».

Την ημέρα που ο 25χρονος μεταφέρθηκε στις φυλακές,αστυνομικός φέρεται να ρώτησε τον πατέρα του κατηγορούμενου εάν το κινητό θα το «πάρει ο ίδιος» ή θα το «δώσουν στον κατηγορούμενο». Ωστόσο, το κινητό τηλέφωνο «ουδέποτε εμφανίστηκε στη δικογραφία ως κατασχεθέν πειστήριο».

Όταν εξετάστηκε ως μάρτυρας ο αστυνομικός που είχε διενεργήσει σωματική έρευνα στον 25χρονο, κατέθεσε ότι ο συλληφθείς «δεν είχε κινητό πάνω του». Με αυτήν την κατάθεση δόθηκε στην Ανακρίτρια η ψευδής εντύπωση ότι ο κατηγορούμενος απέκρυψε ή κατέστρεψε τη συσκευή.

Κατά την απολογία του 25χρονου και του 21χρονου συγκατηγορούμενού του, που επίσης προφυλακίστηκε για 36 μέρες, τέθηκαν επίμονες ερωτήσεις για το κινητό τηλέφωνο. Αυτό, σύμφωνα με την οικογένεια, αποδεικνύει ότι κάποιος είχε σκόπιμα αποκρύψει ότι το τηλέφωνο βρισκόταν στα χέρια της Αστυνομία για να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις.

Η οικογένεια υποστήριξε ακόμη ότι η πρακτική αυτή «δεν είναι μεμονωμένη», καθώς απεκρύβη και το γεγονός ότι ο 21χρονος συγκατηγορούμενος «κρατήθηκε και εξετάστηκε επί έξι ώρες στην Ασφάλεια και βρισκόταν καθημερινά στο Δικαστήριο», κάτι που καθιστά αδικαιολόγητη την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Τελικά, το κινητό τηλέφωνο βρισκόταν όντως στην κατοχή της Ασφάλειας Πατρών. Όπως κατήγγειλε η οικογένεια, στις 21 Αυγούστου το πρωί, το κινητό παραδόθηκε από την Αστυνομία στον πατέρα του 25χρονου. «Αυτό αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι εξαρχής η συσκευή βρισκόταν στην κατοχή της Ασφάλειας και ότι η απόκρυψή της υπήρξε ενσυνείδητη και δόλια», ανέφερε.

