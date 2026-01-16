Δώδεκα ένοπλες ληστείες με λεία 8.960 ευρώ διέπραξαν, σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη σπείρας κακοποιών, την οποία εξάρθρωσαν τα στελέχη της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, που συνέλαβαν τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τα μέλη της συμμορίας είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση από τον Αύγουστο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε βάρος υπαλλήλων πρατήριων υγρών καυσίμων και καταστημάτων μίνι-μάρκετ σε περιοχές της Αττικής (Πετρούπολη, Ίλιον, Περιστέρι, Αγ. Ανάργυρους, Καματερό, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανο, Κέντρο Αθήνας και Παλαιό Ψυχικό).

Advertisement

Advertisement

Ως προς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τον 32χρονο, εισέρχονταν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε καταστήματα μίνι-μάρκετ, όπου με την απειλή περίστροφου και σε κάποιες περιπτώσεις μαχαιριού σε βάρος των υπαλλήλων, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, τα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων καθώς και προϊόντα των καταστημάτων.

Οι δράστες, επέλεγαν κυρίως βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες για τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών ενώ φορούσαν κουκούλες full-face και γάντια για να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός πως σε μία περίπτωση τραυμάτισαν τον υπάλληλο καταστήματος με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Τα -3- έτερα μέλη κατά τη διάπραξη των ληστειών, παρείχαν την απαραίτητη συνδρομή στα -2- επιχειρησιακά μέλη, μεταφέροντάς τους με οχήματα της ιδιοκτησίας τους στα εν λόγω καταστήματα για τη διάπραξη των ληστειών ενώ τους ανέμεναν έξω από αυτά προκειμένου να τους παραλάβουν μετά την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και να διαφύγουν.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν κατά τη διάπραξη των ένοπλων ληστειών,

-2- μαχαίρια,

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε από τους κατηγορούμενους κατά τη διάπραξη των ληστειών,

-2- οχήματα και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Μεταξύ των συλληφθέντων, και μάλιστα με αρχηγικό ρόλο, ένας 46χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για συμμετοχή στη δολοφονία των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, Γιώργου Σκυλογιάννη και Γιάννη Ευαγγελινέλη, τον Μάρτιο του 2011 στην περιοχή του Ρέντη.Η 33χρονη συλληφθείσα, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό της για λογαριασμό της σπείρας, είχε εργαστεί ως μοντέλο και ήταν φιναλίστ στα εθνικά καλλιστεία του 2022.