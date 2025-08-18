Στον ανακριτή ο 25χρονος που συνελήφθει για εμπρησμό στη περιοχή Γηροκομείο στη Πάτρα Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 (EUROKINISSI)

Στη σύλληψη ενός 21χρονου, ο οποίος προσήλθε στην Ανακρίτρια για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου για την υπόθεση της φωτιάς στην περιοχή του Γηροκομείου Πατρών, προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, ο 21χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις απευθυνόμενος στην Ανακρίτρια Πατρών και έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ο νεαρός φέρεται να ήταν ο οδηγός του δικύκλου, στο οποίο επέβαινε ο 25χρονος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη, σήμερα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας».