Στον ανακριτή ο 25χρονος που συνελήφθει για εμπρησμό στη περιοχή Γηροκομείο στη Πάτρα Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 (EUROKINISSI)

Στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών οδηγήθηκε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμό. Είπε πως βρέθηκε στο χωράφι, όταν είδε μία καύτρα και θέλησε να την κατασβέσει, όμως δεν τα κατάφερε και όταν έφυγε, ξεκίνησε η φωτιά.

Κατά την απολογία του, ο 25χρονος αναμένεται να επικαλεστεί και μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι ο νεαρός βρέθηκε στο σημείο μόνο όταν είδε τους καπνούς και επιχείρησε να βοηθήσει στην κατάσβεση. Ταυτόχρονα, φέρεται να υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν κοντά και φώναζαν στον 25χρονο να απομακρυνθεί, φοβούμενοι ότι οι φλόγες θα τον περικυκλώσουν.

Ο κατηγορούμενος θα παραπέμψει και σε σχετικό πόρισμα της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το οποίο η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μετώπου, δηλαδή από μεταφερόμενη καύτρα.

Τι λένε οι δικηγόροι του

Η υπερασπιστική γραμμή του 25χρονου έγινε γνωστή από τις χθεσινές (17/8) δηλώσεις των δικηγόρων του.

Όπως γράφει το dikastiko.gr, οι δικηγόροι Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος και Παναγιώτης Σ. Καποτάς αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αποδίδονται στον νεαρό.

«Ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας», αναφέρουν μεταξύ άλλων στην δήλωση τους.

Αναφορικά με τις φωτογραφίες που δείχνουν τον 25χρονο στην περιοχή, οι δικηγόροι δήλωσαν: «κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου. Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα».

«Από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας)».

Δύο προφυλακίσεις

Υπενθυμίζεται πως προφυλακιστέοι έχουν κριθεί ήδη ο 27χρονος και ο 19χρονος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμό στη μεγάλη πυρκαγιά στα Συχαινά Πατρών.