Υπό έλεγχο τέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (2/5) η μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli στη Λεύκα Πάτρας, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ χαρακτηριστική είναι η εικόνα που διαμορφώθηκε νωρίτερα στην περιοχή, καθώς πυκνός μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό.

Μάλιστα, περίπου στις 20:00 το απόγευμα η Πολιτική Προστασία μέσω του 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις κατά την διάρκεια της νύχτας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή #Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) May 2, 2026

(Με πληροφορίες από The Best)