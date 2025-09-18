Ελεύθερος ο 25χρονος που είχε κατηγορηθεί για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομειού στην Πάτρα

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορήθηκαν για εμπρησμό στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα μέσα Αυγούστου στην Πάτρα.

Στους δύο νέους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της παρουσίας το πρώτο 15νθήμερο κάθε μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα και της καταβολής εγγύησης 3.000 ευρώ.

Οι δύο νεαροί είχαν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου κατηγορούμενοι για φωτιά στην περιοχή του Γηροκομειού στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου.

Πριν από μερικές ημέρες, υπήρξε θετική εισήγηση που έκανε προς τον ανακριτή Πατρών η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη, για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Οι γονείς των δύο νεαρών περιμέναν την απόφαση που προκάλεσε ανακούφιση για να σφίξουν και πάλι στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους.

Ποιοι είναι οι δύο νεαροί

Τον Αύγουστο, οι αρχές συνέλαβαν έναν 25χρονο στην Πάτρα, με την κατηγορία του εμπρησμού στην περιοχή του Γηροκομειού. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε από την αρχή πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Είπε πως βρέθηκε στο χωράφι, όταν είδε μία καύτρα και θέλησε να την κατασβέσει, όμως δεν τα κατάφερε και όταν έφυγε, ξεκίνησε η φωτιά.

Όπως περιέγραψαν οι δικηγόροι του 25χρονου, ο νεαρός βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, μαζί με άλλα τρία άτομα και συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου.

Τον Αυγουστο, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν τον 25χρονο στην μέση ενός οικοπέδου, κάτι που σύμφωνα με τους δικηγόρους του δημιουργούν ψευδή εντύπωση.

«Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα», ανέφεραν οι δικηγόροι του 25χρονου.

«Από το επίσημο πόρισμα – αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της «κηλίδωσης» (μετάδοση καύτρας)», τόνισαν μεταξύ άλλων οι δικηγόροι του 25χρονου.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος είναι ένας 21χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές την στιγμή που πήγε να καταθέσει υπέρ του 25χρονου, καθώς έπεφτε σε αντιφάσεις, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ύποπτος για εμπρησμό.

(Με πληροφορίες από tempo24)

