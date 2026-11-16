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Ο 44χρονος πυροσβέστης εγκλωβίστηκε από σιδεριά στο υπόγειο, με αποτέλεσμα να πεθάνει από ασφυξία μετά την εξάντληση του οξυγόνου του.

Ο 23χρονος συνάδελφός του κατέληξε από εισπνοή καπνού και αιθάλης, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε.

Δόκιμος πυροσβέστης κατέθεσε ότι οι προσπάθειες διάσωσης απέτυχαν λόγω της ολισθηρότητας, του πυκνού καπνού και της εξάντλησης του οξυγόνου τους.

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Τις δραματικές στιγμές που έζησε στο φλεγόμενο κτίριο στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος, περιέγραψε ο δόκιμος συνάδελφός τους. Ο νεαρός πυροσβέστης, που συμμετείχε στην πρώτη αποστολή μαζί με τους δύο νεκρούς και τον οδηγό του πυροσβεστικού οχήματος, κατέθεσε όσα συνέβησαν κατά την προσπάθεια εντοπισμού και διάσωσης των συναδέλφων του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, ο 44χρονος πυροσβέστης εγκλωβίστηκε σε σιδεριά την ώρα που κατέβαινε στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Η μπουκάλα οξυγόνου του πιάστηκε στο σημείο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απεγκλωβιστεί. Όταν τελείωσε το οξυγόνο, ο άτυχος άνδρας κατέληξε.

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Ο 23χρονος πυροσβέστης πέθανε από εισπνοή καπνού και αιθάλης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Μάλιστα, στον οργανισμό του εντοπίστηκε πενταπλάσια ποσότητα αιθάλης σε σύγκριση με τον 44χρονο συνάδελφό του.

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Η προσπάθεια εντοπισμού των δύο πυροσβεστών

Το τέταρτο μέλος του πληρώματος του πυροσβεστικού οχήματος που έφτασε πρώτο στο Ζεφύρι, την Κυριακή (15.11.2026), περιέγραψε στην κατάθεσή του τις προσπάθειες που έγιναν για τον εντοπισμό των δύο συναδέλφων του.

Όπως ανέφερε, όταν διαπιστώθηκε ότι οι δύο πυροσβέστες βρίσκονταν περίπου δύο μέτρα βαθύτερα στο υπόγειο, ο ίδιος και ο οδηγός αποφάσισαν να προχωρήσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Φόρεσαν τις αναπνευστικές συσκευές τους, πήραν φακό και σχοινί και κατέβηκαν στο υπόγειο.

Εκεί, μέσα στους πυκνούς καπνούς και ανάμεσα σε σωρούς σκουπιδιών, ο δόκιμος ένιωσε με το πόδι του το κράνος του 23χρονου πυροσβέστη. Ο νεαρός συνάδελφός του βρισκόταν πεσμένος ανάσκελα, φορώντας ακόμη την προσωπίδα και την αναπνευστική συσκευή του.

Ο δόκιμος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον 23χρονο. Μαζί με τον οδηγό προσπάθησαν να τον πιάσουν από τα πόδια και να τον ανασύρουν, όμως εκείνος δεν ανταποκρινόταν.

Η έντονη ολισθηρότητα στο έδαφος και η εξάντληση του οξυγόνου στις αναπνευστικές συσκευές τους δεν τους επέτρεπαν να συνεχίσουν με ασφάλεια. Έτσι, αποφάσισαν να υποχωρήσουν, καθώς κινδύνευαν πλέον και οι ίδιοι.

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Η συγκλονιστική κατάθεση του δόκιμου πυροσβέστη

Στην κατάθεσή του, ο δόκιμος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή που οι συνάδελφοί του μπήκαν στο φλεγόμενο κτίριο:

«Ο 44χρονος είπε ότι υπάρχει φωτιά στο υπόγειο και ότι δεν έχει φτάσει μέχρι το υπόγειο και ότι θα ξαναμπεί μέσα μαζί με τον 23χρονο για να φτάσει μέχρι το υπόγειο, κρατώντας τον σωλήνα υψηλής πίεσης. Μπήκαν εκείνη τη στιγμή μέσα οι δυο τους και φορούσαν τις αναπνευστικές συσκευές και εγώ τους ακολούθησα μετά από δευτερόλεπτα. Εγώ κάνω πρώτη μέρα πρακτική εκπαίδευση.

Μπήκαν μέσα στο υπόγειο αυτοί οι τρεις συνάδελφοι, ώσπου μετά από πέντε λεπτά βγήκε έξω ο τρίτος και ζήτησε να του δοθεί επιπλέον χαμηλής πιέσεως εγκατάσταση νερού.

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Ετοιμάσαμε αμέσως τη χαμηλή εγκατάσταση και ο τρίτος που είχε ήδη βγει έξω, πήρε τον αυλό της χαμηλής και ξαναμπήκε μέσα που ήδη βρίσκονταν οι δύο συνάδελφοι. Μετά από χρονικό διάστημα λίγων λεπτών, φώναζε από μέσα ο τρίτος πυροσβέστης ότι δεν έχει οπτική επαφή με τους άλλους δύο.

Τον άκουγα να τους φωνάζει χωρίς να τον βλέπω λόγω καπνών. Ο οδηγός κι εγώ φορέσαμε συσκευές και κρατώντας έναν φακό και σχοινί μπήκαμε μέσα. Τα σκαλοπάτια ήταν γεμάτα με καμένα σκουπίδια και γλιστρούσαν.

Στη δεξιά στροφή της σκάλας βρήκαμε πεσμένο τον τρίτο πυροσβέστη, ο οποίος φορούσε τη συσκευή και είχε τις αισθήσεις του, ακούγοντας τη συσκευή να σφυρίζει προειδοποιητικά ότι τελειώνει ο αέρας της. Βρισκόταν πεσμένος στα σκαλοπάτια με τα σκουπίδια, μην μπορώντας να σηκωθεί στα πόδια του.

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Εγώ μαζί με τον οδηγό τον ανασύραμε προς τα έξω, με τη βοήθεια και άλλου συναδέλφου, και τον βγάλαμε στον δρόμο. Μόλις βγήκαμε έξω, ο τρίτος συνάδελφος έβγαλε την προσωπίδα και μας είπε ότι έχασε την επαφή με τους άλλους δύο.

Κατευθείαν ξαναμπήκαμε μέσα. Περάσαμε από το σημείο που είχαμε βρει τον τρίτο συνάδελφο και εισχωρήσαμε πιο βαθιά προς το υπόγειο, όπου υπήρχε μεγάλος σωρός από σκουπίδια, τα οποία γλιστρούσαν και δυσχέραιναν τη βάδισή μας.

Παραπάτησα και έπεσα στο πάτωμα του υπογείου από περίπου ενάμιση μέτρο ύψος. Κατευθείαν σηκώθηκα βλέποντας τον φακό που κρατούσε ο συνάδελφος. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος κατάλαβε ότι είχα πέσει, γιατί οι καπνοί ήταν έντονοι.

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Μετά, κρατώντας το σχοινί, μπήκα εγώ μπροστά και πίσω μου ο άλλος συνάδελφος φώναζε με τον φακό προς το εσωτερικό του υπογείου για να βρούμε τους άλλους δύο συναδέλφους.

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Εκείνη τη στιγμή προχωρήσαμε περίπου δύο μέτρα στο εσωτερικό του υπογείου, που ήταν γεμάτο με καπνούς, και με το πόδι μου ένιωσα το κράνος του ενός από τους δύο συναδέλφους σε χαμηλότερο ύψος από αυτό που βρισκόμουν.

Εγώ κατάλαβα ότι βρισκόταν ο συνάδελφος πεσμένος ανάσκελα, φορώντας κουμπωμένη την προσωπίδα με την αναπνευστική του συσκευή, φωνάζοντας ταυτόχρονα στον οδηγό που ήταν πίσω μου ότι τον βρήκα.

Τότε ο οδηγός ήρθε δίπλα μου κρατώντας τον φακό. Τον πιάσαμε και τον φωνάζαμε μέχρι αυτός να ανταποκριθεί και προσπαθήσαμε χωρίς αποτέλεσμα να τον βγάλουμε έξω λόγω ολισθηρότητας.

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Ο αέρας και σε μένα και στον οδηγό τελείωνε. Αποφασίσαμε να οπισθοχωρήσουμε, αδυνατώντας να κάνουμε κάτι άλλο σε εκείνο το σημείο, βγαίνοντας προς τα έξω.

Όπως βγαίναμε, λόγω της ολισθηρότητας έπεσε και ο συνάδελφος στο ίδιο σημείο που είχα πέσει κι εγώ. Μόλις βγήκαμε έξω, έβγαλα την αναπνευστική μου συσκευή, η οποία είχε τελειώσει από αέρα».





