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Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Τρίτη (17/11), η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, 13 και 16 ετών, για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Οι τρεις κατηγορούμενες έχουν κληθεί να απολογηθούν στις 10:30 το πρωί. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων. Η μητέρα θα δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι δύο κόρες της θα οδηγηθούν στον ανακριτή ανηλίκων.

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Κατά την προανακριτική διαδικασία, η 34χρονη φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε ζητήσει από τα παιδιά της να απορρίψουν στάχτες κοντά στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου. Όπως φέρεται να υποστήριξε, επρόκειτο για μια καθημερινή συνήθεια της οικογένειας.

Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μία από τις δύο ανήλικες φέρεται να άδειασε τις στάχτες πάνω σε συσσωρευμένα απορρίμματα στο κλιμακοστάσιο, σημείο από το οποίο εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Μετά το πέρας των απολογιών, αναμένεται να αποφασιστεί από τις δικαστικές αρχές η ποινική μεταχείριση των τριών κατηγορουμένων, με ειδικές προβλέψεις να εφαρμόζονται στην περίπτωση των δύο ανήλικων κοριτσιών.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον 44χρονο σύζυγο της 34χρονης και πατέρα των δύο κοριτσιών. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την ίδια κακουργηματική πράξη.