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Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποδίδουν τον θάνατο των δύο πυροσβεστών σε εισπνοή καπνού και αιθάλης, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα διενεργεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες του εγκλωβισμού τους.

Η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της οικογένειας που διέμενε στο κτίριο απολογούνται στις Αρχές, καθώς η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από ρίψη σταχτών σε απορρίμματα.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 44χρονου πατέρα της οικογένειας, ο οποίος αναζητείται με ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση της πυρκαγιάς.

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Στην Καστοριά αποχαιρετούν σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού πυροσβέστη έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη τόσο στην οικογένειά του όσο και στο Πυροσβεστικό Σώμα, με τους συναδέλφους του να του αποδίδουν τις τιμές που αρμόζουν σε έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει άλλους.

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Το απόγευμα της Δευτέρας, η σορός του μεταφέρθηκε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Οι πυροσβέστες παρατάχθηκαν σε στάση προσοχής, ενώ τα οχήματα είχαν ενεργοποιημένους τους φάρους και τις σειρήνες τους. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 23χρονου και στη συνέχεια ακούστηκε το σύνθημα «Αθάνατος».

Αμέσως μετά, η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε το ταξίδι προς την Καστοριά, τόπο καταγωγής του άτυχου πυροσβέστη. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν προβλεφθεί σημεία στα οποία θα βρίσκονται πυροσβεστικά οχήματα με αναμμένους φάρους και σειρήνες, προκειμένου να μπορέσουν και άλλοι συνάδελφοί του να συμμετάσχουν στον αποχαιρετισμό.

Ζεφύρι: Από εισπνοή καπνού και αιθάλης ο θάνατος των δύο πυροσβεστών

Στην εισπνοή καπνού και αιθάλης φαίνεται, με βάση τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα, να οφείλεται ο θάνατος των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα δείχνουν ότι κανένας από τους δύο άνδρες δεν έφερε εγκαύματα. Ωστόσο, στον έναν από τους πυροσβέστες διαπιστώθηκε τραύμα στην περιοχή της κνήμης, ενώ παράλληλα καταγράφηκε πνευμονικό οίδημα, εύρημα που μπορεί να συνδέεται με τον συγκεκριμένο μηχανισμό θανάτου.

Για την πληρέστερη διερεύνηση της υπόθεσης αναμένονται πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία πρόκειται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.

ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου – Στο μικροσκόπιο ο εγκλωβισμός στο υπόγειο

Παράλληλα με την ιατροδικαστική διερεύνηση, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι συνθήκες της τραγωδίας. Βασικό αντικείμενο της έρευνας αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτιρίου, παρά το γεγονός ότι διέθεταν τον προβλεπόμενο εξοπλισμό προστασίας.

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Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που εξετάζονται είναι η διάρκεια λειτουργίας που είχε απομείνει στις φιάλες οξυγόνου τους τη στιγμή του περιστατικού. Η αυτονομία των φιαλών υπολογίζεται περίπου στα 30 λεπτά, ωστόσο μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σωματική προσπάθεια και την καταπόνηση του χρήστη.

Επιπλέον, οι αρμόδιοι προσπαθούν να εξακριβώσουν πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι οι δύο πυροσβέστες δεν είχαν επιστρέψει από το υπόγειο, καθώς και ποιες ενέργειες ακολούθησαν για τον εντοπισμό τους.

Ζεφύρι: Σήμερα οι απολογίες της μητέρας και των δύο ανήλικων κοριτσιών

Την ίδια ώρα, εξελίξεις αναμένονται και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, πρόκειται να απολογηθούν η μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της τετραμελούς οικογένειας, στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι.

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Η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων ανθρώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από την προανακριτική διαδικασία, τα μέλη της οικογένειας φέρονται να παραδέχθηκαν ότι μία από τις δύο κόρες πέταξε στάχτες από το σημείο όπου ζεσταίνονταν, πάνω σε σωρό απορριμμάτων που βρισκόταν στο κλιμακοστάσιο. Από το συγκεκριμένο σημείο φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά, η οποία στη συνέχεια οδήγησε στην τραγική εξέλιξη.

Από την άλλη πλευρά, ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, εξακολουθεί να αναζητείται από τις Αρχές.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, τόσο για να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών όσο και για να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες που ενδέχεται να προκύπτουν από την πυρκαγιά στο Ζεφύρι.

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