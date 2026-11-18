Ζεφύρι: Συγκλονιστικό αντίο στον Ηλία Βαλατσό - Οι συνάδελφοί του σήκωσαν το φέρετρο στους ώμους και φώναξαν «Αθάνατος»

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Βαρύ πένθος και ανείπωτη συγκίνηση στην κηδεία του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην τραγωδία με τη φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι. Συνάδελφοί του, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία, σε μια τελετή που σημαδεύτηκε από ιδιαίτερα φορτισμένες στιγμές.

Η νεκροφόρα με τη σορό του έφτασε το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπου υπηρετούσε ο 44χρονος. Εκεί τον περίμεναν οι συνάδελφοί του, οι οποίοι ανέλαβαν να μεταφέρουν το φέρετρό του στους ώμους, σχηματίζοντας μια συγκινητική πομπή προς την τελευταία του κατοικία.

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Οι σειρήνες ήχησαν στους δρόμους, ενώ δεκάδες πυροσβέστες ακολούθησαν σιωπηλά τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζονταν την καθημερινότητα και τις επικίνδυνες αποστολές. Στον σταθμό βρέθηκαν επίσης συγγενείς και φίλοι, αδυνατώντας να κρύψουν τη θλίψη τους για την απώλεια.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν η στιγμή που τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Αμέσως μετά, οι συνάδελφοί του φώναξαν «Αθάνατος», αποχαιρετώντας τον με τον τρόπο που αρμόζει σε έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να σώσει άλλους.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Κοιμητήριο «Άγιος Βασίλειος» στο Περιστέρι, παρουσία ανθρώπων που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ο Ηλίας Βαλατσός δεν ήταν το μοναδικό θύμα της τραγωδίας στο Ζεφύρι. Στην ίδια επιχείρηση κατάσβεσης έχασε τη ζωή του και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης, ο οποίος κηδεύτηκε την προηγούμενη ημέρα στην Καστοριά.

Δύο πυροσβέστες που έφυγαν από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες, φίλους και συναδέλφους που καλούνται τώρα να διαχειριστούν μια απώλεια που δύσκολα χωρά ο ανθρώπινος νους.