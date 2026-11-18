Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος της 34χρονης Ρομά για εμπρησμό που οδήγησε στον θάνατο των δύο πυροσβεστών - Πηγή: EPT

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Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 44χρονου πατέρα, ο οποίος αναζητείται με ένταλμα σύλληψης για την ίδια υπόθεση.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, προκάλεσε τον θάνατο δύο πυροσβεστών και τον τραυματισμό ενός ακόμη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σήμερα τελείται στο Περιστέρι η κηδεία του πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 23χρονου συναδέλφου του στη Λεύκη Καστοριάς.

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Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν για την υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Την ίδια ώρα, στο Περιστέρι θα τελεστεί η κηδεία του πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου και εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος, ενώ ακόμη ένας τραυματίστηκε.

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Ζεφύρι: Προθεσμία για την απολογία μητέρας και θυγατέρων – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον πατέρα

Η 34χρονη και οι δύο κόρες της οδηγήθηκαν χθες ενώπιον των δικαστικών αρχών στην πρώην Σχολή Ευελπίδων. Ωστόσο, ο συνήγορός τους ζήτησε και εξασφάλισε προθεσμία μίας ημέρας, προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για το περιεχόμενο της δικογραφίας και τα στοιχεία της υπόθεσης.

Παράλληλα, οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που πετούσαν υπολείμματα στάχτης στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, γεγονός που συνδέεται με την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Περιστέρι: Το τελευταίο αντίο στον Ηλία Βαλατσό που έχασε τη ζωή του στο Ζεφύρι

Παράλληλα, σήμερα στο Περιστέρι γράφεται η τελευταία πράξη του δράματος με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, που έχασε τη ζωή του στο καθήκον το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ζεφύρι, θα του πουν το τελευταίο αντίο στο κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου.

Νωρίτερα, η νεκρώσιμη πομπή με τη σορό θα περάσει από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου οι συνάδελφοί του θα αποτίσουν φόρο τιμής με αναμμένους τους φάρους και τις σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων και θα τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.

Υπενθυμίζεται πως χθες τελέστηκε, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γ. Ζυμπίδη στη Λεύκη Καστοριάς.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)