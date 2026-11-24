Καστοριά: Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη που έχασε τη ζωή του στο Ζεφύρι (βίντεο)

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο πυροσβέστες, ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης και ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος, εξετάζοντας κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον εξοπλισμό, τα μέσα επικοινωνίας και την ασφάλεια των πυροσβεστών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μαρτυρίας του τραυματισμένου συναδέλφου τους που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Παράλληλα, το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή κράτηση της 34χρονης κατηγορούμενης για την πρόκληση της πυρκαγιάς μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Οι αρχές αναζητούν επίσης τον σύζυγο της συλληφθείσας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για το ίδιο αδίκημα.

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Δέκα ημέρες έχουν συμπληρωθεί από την τραγωδία στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς. Πρόκειται για τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη και τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και προκαλώντας σοκ στην Πυροσβεστική.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία συνεχίζονται, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε πέντε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον εξοπλισμό, τα μέσα επικοινωνίας και τις συνθήκες της επιχείρησης μέσα στο κτίριο.

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Ένας πρώτος κύκλος καταθέσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν δώσει μαρτυρία βρίσκεται και ο τραυματίας πυροσβέστης, ο οποίος εισήλθε τρίτος στο κτίριο όπου εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι έρευνες επικεντρώνονται σε πέντε βασικά σημεία, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Τα πέντε κρίσιμα ερωτήματα για την τραγωδία στο Ζεφύρι

Οι αρχές εξετάζουν συγκεκριμένες παραμέτρους της επιχείρησης κατάσβεσης, αναζητώντας απαντήσεις για πιθανά κενά στον εξοπλισμό και την επικοινωνία των πυροσβεστών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, τα ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας είναι:

Γιατί οι πυροσβέστες δεν ήταν ασφαλισμένοι με σχοινί; Εξετάζεται για ποιον λόγο δεν υπήρχε σύνδεση μεταξύ των πυροσβεστών με σχοινί κατά την είσοδό τους στο κτίριο. Γιατί δεν υπήρχε επικοινωνία μέσω ασυρμάτου ή ενδοεπικοινωνίας; Ένα από τα ζητήματα που διερευνώνται είναι η απουσία μέσων επικοινωνίας μεταξύ των πυροσβεστών. Μάλιστα, έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι ενδεχομένως ο εξοπλισμός επικοινωνίας να μην χωρούσε στις αναπνευστικές συσκευές. Γιατί δεν φορούσαν πομπούς εντοπισμού; Οι έρευνες εξετάζουν εάν οι πυροσβέστες διέθεταν το ειδικό σύστημα ασφαλείας, γνωστό ως «μανταλάκι», το οποίο εκπέμπει σήμα όταν ο χρήστης παραμείνει εντελώς ακίνητος για ορισμένα δευτερόλεπτα. Υπήρξε καθυστέρηση στην άφιξη του οχήματος με τη θερμική κάμερα; Οι αρχές εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο όχημα έφτασε εγκαίρως στο σημείο και εάν υπήρξε καθυστέρηση που ενδέχεται να επηρέασε την επιχείρηση. Λειτουργούσαν κανονικά οι αναπνευστικές συσκευές; Ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα αφορά την κατάσταση και τη σωστή λειτουργία του αναπνευστικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσαν οι δύο πυροσβέστες.

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θεωρούνται καθοριστικές για τη διερεύνηση των συνθηκών της μοιραίας επιχείρησης και την πλήρη αποτύπωση όσων συνέβησαν στο Ζεφύρι.

Προφυλακίζεται η 34χρονη που κατηγορείται για την πρόκληση της φωτιάς

Την ίδια ώρα, δικαστικές εξελίξεις υπάρχουν και στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά την πρόκληση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η 34χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι προκάλεσε τη φωτιά οδηγείται στη φυλακή, καθώς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή κράτησή της μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

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Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε προκύψει διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με το εάν η 34χρονη θα έπρεπε να προφυλακιστεί. Για τον λόγο αυτό, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο κλήθηκε να αποφασίσει για την ποινική της μεταχείριση. Η απόφαση πλέον είναι να παραμείνει κρατούμενη μέχρι να πραγματοποιηθεί το δικαστήριο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε και συνελήφθη σε καταυλισμό στην περιοχή του Ναυπλίου. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τον σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται επίσης για το ίδιο αδίκημα.

Οι έρευνες για την τραγωδία στο Ζεφύρι συνεχίζονται, με τις οικογένειες του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη και του 44χρονου Ηλία Βαλατσού να περιμένουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους.

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