Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος της 34χρονης Ρομά για εμπρησμό που οδήγησε στον θάνατο των δύο πυροσβεστών - Πηγή: EPT

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στις δικαστικές αρχές για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 44χρονου πατέρα, ο οποίος αναζητείται με ένταλμα σύλληψης για την ίδια υπόθεση.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, προκάλεσε τον θάνατο δύο πυροσβεστών και τον τραυματισμό ενός ακόμη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σήμερα τελείται στο Περιστέρι η κηδεία του πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 23χρονου συναδέλφου του στη Λεύκη Καστοριάς.

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Ενώπιον των δικαστικών αρχών βρέθηκαν σήμερα η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, προκειμένου να απολογηθούν για τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο (14/11) σε κτήριο στο Ζεφύρι με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου και εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος, ενώ ακόμη ένας τραυματίστηκε.

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Οι τρεις κατηγορούμενες οδηγήθηκαν από τις 9 το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, καθώς είχαν λάβει προθεσμία ώστε οι δικηγόροι τους να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Σε βάρος των τριών αλλά και του πατέρα, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό με αποτέλεσμα των θάνατο.

Σύμφωνα με όσα είχε υποστηρίξει η 34χρονη κατά την προανακριτική της κατάθεση, η ίδια ήταν εκείνη που ζήτησε από τις κόρες της να πετάξουν τις στάχτες και τα κάρβουνα από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανσή τους στο κλιμακοστάσιο, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για συνήθεια της οικογένειας. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της για την τραγική κατάληξη του περιστατικού.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, πέρασαν από το γραφείο του εισαγγελέα, ενώ αναμένεται η απόφαση των δικαστικών αρχών σχετικά με την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Με πληροφορίες από: Dikastiko.gr