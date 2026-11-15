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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/11) στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, καθώς ένας μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση της μηχανής του με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 16:00, στη διασταύρωση της Κηφισίας με τη Λεωφόρο Πεντέλης. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε κολόνα ηλεκτροδότησης και στο προστατευτικό στηθαίο του δρόμου.

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Ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού.