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Σοκ προκαλεί το βίντεο από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ενώ άλλοι 26 τραυματίστηκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Ακχισάρ, στη Μανίσα, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με λεωφορείο που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο.

Στο βίντεο από κάμερα παρακολούθησης της κυκλοφορίας φαίνεται το λεωφορείο να σταματά λίγο μετά από στροφή στον αυτοκινητόδρομο Γκεμπζέ-Ορχανγκάζι-Σμύρνη και στη συνέχεια να κινείται με την όπισθεν, για λόγο που παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος. Ο οδηγός του φορτηγού που ακολουθούσε δεν κατάφερε να ακινητοποιήσει εγκαίρως το όχημά του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα στο λεωφορείο.

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🔴Manisa’daki feci kaza kamerada 📹 Manisa’nın Akhisar ilçesi yakınlarında tırla çarpışan tur otobüsünün karıştığı kazaya dair EDS kamera kaydı ortaya çıktı. 💥 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci trafik kazası anı kameraya yansıdı. https://t.co/6vZApGjatP — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 11, 2026

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα 11 θύματα ήταν ηλικίας από 58 έως 88 ετών. Οι έρευνες των Αρχών εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, καθώς και το ενδεχόμενο οι επιβάτες να μην φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Στο πλαίσιο της έρευνας προσήχθησαν οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα: οι δύο οδηγοί του λεωφορείου και ο οδηγός του φορτηγού. Κανείς τους δεν τραυματίστηκε, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Και οι τρεις υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.