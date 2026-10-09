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Αυτοκίνητο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, προκαλώντας τον θάνατο του 52χρονου ηθοποιού φωνής Αλί Μπιλενσίρ.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 13χρονος γιος του θύματος που επέβαινε στη μηχανή.

Η σύζυγος του Μπιλενσίρ, η οποία ακολουθούσε με άλλη μοτοσικλέτα, έγινε μάρτυρας του τραγικού συμβάντος λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη αρχικά από τις αρχές, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της δίκης του.

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Στη δημοσιότητα δόθηκε από τουρκικά μέσα ενημέρωσης βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο σε σήραγγα στην Προύσα της Τουρκίας, με θύμα τον 52χρονο Αλί Μπιλενσίρ.

Στο βίντεο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούεται με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο Μπιλενσίρ και ο 13χρονος γιος του. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, η μηχανή εκτοξεύεται στον αέρα, με αποτέλεσμα ο 52χρονος να χάσει τη ζωή του και το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά.

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Bursa’da tünelde otomobilin karşı şeride geçerek motosiklete çarptığı kazada Ali Bilensir hayatını kaybetti, 13 yaşındaki oğlu ağır yaralandı. Kazaya arkalarından motosikletle gelen eşi Figen Bilensir de tanık oldu. https://t.co/VV4nkCc7c4 — Vatan (@Vatan) October 8, 2026

Η σύζυγός του έφτασε στο σημείο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα

Στα ίδια πλάνα καταγράφεται και η άφιξη της συζύγου του, Φιγκέν Μπιλενσίρ, η οποία ακολουθούσε την οικογένεια με δική της μοτοσικλέτα. Μαζί της είχε τον δεύτερο γιο τους.

Η γυναίκα βρέθηκε μπροστά στις συνέπειες της σύγκρουσης λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά το δυστύχημα. Σύμφωνα με τις περιγραφές που συνοδεύουν το βίντεο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η αντίδρασή της ήταν έντονη, καθώς αντιλήφθηκε την τραγωδία που είχε πλήξει την οικογένειά της.

TRAGIC | Security camera footage has emerged of the accident in Bursa where motorcyclist Ali Bilensir (52), who collided with a car in a tunnel, lost his life, and his son C.B. (13) was seriously injured. His wife Figen Bilensir, who was following behind on another motorcycle, suffered a nervous breakdown upon witnessing the crash. The car driver, Bilal Ç., who was taken into custody and imprisoned after treatment at the hospital, was released pending trial without detention. — Mindbeast (@mindbeast) October 8, 2026

Γνωστός επαγγελματίας ηθοποιός φωνής ο 52χρονος

Ο Αλί Μπιλενσίρ ήταν επαγγελματίας ηθοποιός φωνής (voice actor) στην Τουρκία και πατέρας δύο παιδιών. Παράλληλα, ήταν επικεφαλής ομάδας μοτοσικλετιστών που ταξίδευε για να συμμετάσχει σε φεστιβάλ.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα συνελήφθη μετά το δυστύχημα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της έναρξης της δίκης για την υπόθεση.