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Αναστάτωση επικράτησε στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία, μετά από αναφορά για τοποθέτηση βόμβας σε επιβατικό αεροσκάφος ρωσικής εταιρείας.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά πρακτορεία DHA και EHA, πρόκειται για αεροσκάφος τύπου Sukhoi Superjet 100 της Azimuth Airlines, το οποίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από το Μινεράλνιε Βόντι της νότιας Ρωσίας με προορισμό την Αττάλεια.

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Αμέσως μετά την αναφορά για βόμβα τέθηκε σε εφαρμογή το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς πρόβλημα και μεταφέρθηκε σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του αεροδρομίου, προκειμένου να γίνει η αποβίβαση και η εκκένωσή του.

Από το αεροσκάφος απομακρύνθηκαν συνολικά 69 άνθρωποι, εκ των οποίων 65 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

🔴Rusya hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine iniş yaptığı Antalya Havalimanı'nda güvenli bölgeye alındı.



▪️65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilirken uçakta arama başlatıldı. pic.twitter.com/fXa8T9O9Xs — EHA MEDYA (@eha_medya) November 18, 2026

Δεν εντοπίστηκε βόμβα στο αεροσκάφος

Αφού ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των επιβαινόντων, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε εξονυχιστικό έλεγχο του αεροσκάφους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός ή κάποιο άλλο επικίνδυνο αντικείμενο.

Σύμφωνα με το EHA, οι έρευνες δεν έφεραν στο φως κάποιο ύποπτο εύρημα, με αποτέλεσμα να μην επιβεβαιωθεί η απειλή.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί πολλές ψευδείς προειδοποιήσεις για βόμβες σε εμπορικές πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αλλεπάλληλες αναφορές έχουν κινητοποιήσει τις αρχές, οι οποίες διερευνούν την προέλευσή τους και αναζητούν τους υπεύθυνους.

Από την πλευρά της, η Ιρλανδία έχει εκφράσει την εκτίμηση ότι ενδέχεται να βρίσκεται σε εξέλιξη μια «συντονισμένη εκστρατεία πρόκλησης αναστάτωσης», χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής ταυτότητα συγκεκριμένου υπόπτου.