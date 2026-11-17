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Δικαστική απόφαση όρισε διαχειριστή στο κανάλι και την ιστοσελίδα, ενώ τέσσερα στελέχη των μέσων ενημέρωσης τέθηκαν υπό κράτηση.

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διεξάγει έρευνα για φερόμενη χρηματοδότηση εταιρειών που συνδέονται με την οργάνωση FETÖ/PDY από τον επιχειρηματία Burak Akbay.

Εκπρόσωποι της τουρκικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν την επιχείρηση ως παρέμβαση στην ελευθερία της ενημέρωσης και στην απονομή της δικαιοσύνης.

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Σε αστυνομική επιχείρηση στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Sözcü TV στην Τουρκία προχώρησαν το πρωί της Τρίτης οι τουρκικές αρχές, ενώ με δικαστική απόφαση ορίστηκε διαχειριστής (kayyum) τόσο στο κανάλι όσο και στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Sözcü.com.tr. Τέσσερα στελέχη των μέσων ενημέρωσης τέθηκαν υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του σταθμού, Funda Tuncer Sıdalı.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού, ενώ η διοίκηση των δύο μέσων ανατέθηκε στο Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων Ταμιευτηρίου (TMSF), το οποίο στην Τουρκία αναλαμβάνει τη διαχείριση επιχειρήσεων κατόπιν σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

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Εκτός από τη Funda Tuncer Sıdalı, υπό κράτηση τέθηκαν οι Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz και Yonca Yücekaleli.

Turkey this morning:



Police carry out a dawn raid targeting Sözcü TV, a news channel aligned with the opposition.



A court has also reportedly taken control of the channel’s management, appointing a trustee to replace its board. pic.twitter.com/5MUvuyxq8B November 17, 2026

Η έρευνα για την υπόθεση FETÖ

Η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη χρηματοδότηση εταιρειών που, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, συνδέονται με τον επικοινωνιακό μηχανισμό της οργάνωσης FETÖ/PDY.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο επιχειρηματίας Burak Akbay. Σύμφωνα με την εισαγγελική ανακοίνωση, υπάρχουν ισχυρές υπόνοιες ότι χρηματοδοτούσε μέσω τραπεζικών λογαριασμών του στο εξωτερικό τις εταιρείες Estetik Yayıncılık A.Ş. και Mega Ajans, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με την οργάνωση.

Στο πλαίσιο της έρευνας εκδόθηκαν εντολές για ταυτόχρονες έρευνες, κατασχέσεις και συλλήψεις σε εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων εταιρειών, καθώς και σε χώρους όπου στεγάζονται το Sözcü TV και η εφημερίδα Sözcü.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του δικηγόρου του ομίλου Sözcü, Ersan Barkın, η απόφαση διορισμού διαχειριστή αφορά προς το παρόν αποκλειστικά το Sözcü TV και την ιστοσελίδα Sözcü.com.tr. Δεν αφορά την έντυπη εφημερίδα Sözcü ούτε τις εκδόσεις Tavır και Korkusuz.

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🚨🚨 SON DAKIKA / Sözcü TV'ye kayyum atandı.

Sozcu TV ye sabah saatlerinde operasyon

düzenlendi. Kanala TMSF tarafından kayyum atandı.

Mahkeme kararıyla binada arama yapılıyor.

Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı

gözaltına alındı.#Sözcü… https://t.co/iXwFFn0t0j — Hakan Black Eagle 🦅🦅🦅 (@Hakan91591520) November 17, 2026

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η επιχείρηση προκάλεσε αντιδράσεις από την τουρκική αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του Νέου κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, σχολιάζοντας την εξέλιξη, αναφέρθηκε στην προηγούμενη παρέμβαση στον τηλεοπτικό σταθμό Halk TV, σημειώνοντας ότι αντίστοιχη εξέλιξη σημειώνεται τώρα και στο Sözcü TV.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του İYİ Parti, Μουσάβατ Ντερβίσογλου, χαρακτήρισε την επιχείρηση παρέμβαση στην ελευθερία της ενημέρωσης και στην απονομή της δικαιοσύνης.

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Η υπόθεση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, καθώς διαχειριστές είχαν διοριστεί και στους τηλεοπτικούς σταθμούς Tele1 και Halk TV.