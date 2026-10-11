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Μετά την οριστική ρήξη του Ντόναλντ Τραμπ με μεγάλα Αμερικανικά δίκτυα όπως ABC, CBS, CNN, NBC και το Fox News, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι διερευνά το αν αυτά τα τηλεοπτικά δίκτυα παραβίασαν ομοσπονδιακούς αντιμονοπωλιακούς νόμους, με τη διακοπή της τηλεοπτικής κάλυψης του Λευκού Οίκου.

Τα Αμερικανικά δίκτυα, διέκοψαν οποιαδήποτε κάλυψη αφορά τον Ντόναλτ Τραμπ ως απάντηση για την απόφαση του λευκού Οίκου να ανακαλέσει τις διαπιστεύσεις από τους δημοσιογράφους τριών ειδησεογραφικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του CNN.

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Σύμφωνα με την εφημερίδα the New York Times, τα δίκτυα που διερευνώνται από την κυβέρνηση Τραμπ είναι το ABC, το CBS, το CNN, το NBC και το Fox News με εκπρόσωπο του υπουργείου να υποστηρίζει ότι «ο συλλογικός αποκλεισμός μεταξύ εμπορικών ανταγωνιστών μπορεί να παραβιάσει το νόμο Σέρμαν που προστατεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και καταπολεμά τα μονοπώλια».