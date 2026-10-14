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Ο τηλεοπτικός σταθμός Halk TV, που υποστηρίζει την αντιπολίτευση στην Τουρκία, είπε την Τετάρτη ότι η αστυνομία έκανε επιδρομή στα γραφεία του στην Κωνσταντινούπολη και ότι άτομο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης ανέλαβε τη διοίκησή του.

«Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν μπει στο κτίριο. Η είσοδός του στο κτίριο του Halk TV δεν επιτρέπεται ενώ διεξάγεται έρευνα στο εσωτερικό» ανακοινώθηκε μέσω story στην ιστοσελίδα του σταθμού.

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Το ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού διεκόπη τα ξημερώματα και άρχισε να προβάλλεται μαγνητοσκοπημένο υλικό.

Ο Ντενίζ Μπαϊράμογλου, δημοσιογράφος, ανέφερε μέσω Χ πως ο διευθυντής Σουάτ Τοκτάς είχε προσπαθήσει να φέρει αντιρρήσεις στον επικεφαλής της σχετικής επιτροπής για να συνεχιστεί η μετάδοση προγράμματος, μα αυτό δεν επετράπη.

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από τις αρχές, ούτε αποσαφηνίστηκε γιατί έγινε η επιδρομή. Ο Οζγκούρ Οζέλ, πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Νέου Κόμματος, καταδίκασε την ενέργεια και είπε πως επρόκειτο για προσπάθεια της κυβέρνησης να εμποδίσει τον κόσμο να έχει πρόσβαση σε ενημέρωση.

Με πληροφορίες από Reuters