Τουρκία: Η στιγμή που 10χρονη πέφτει από ύψος 8 μέτρων ενώ παίζει τυφλόμυγα με φίλες της

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Σοκ προκαλεί το ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16/11) στην περιοχή Αλαπλί της Τουρκίας, όταν ένα μικρό κορίτσι έπεσε από ύψος περίπου οκτώ μέτρων, την ώρα που έπαιζε τυφλόμυγα με τις φίλες του.

Το παιδί είχε δεμένα τα μάτια και, χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, προσέκρουσε σε μεταλλικά κάγκελα και βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας από έναν τοίχο αντιστήριξης.

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🇹🇷😱 BLINDFOLDED girl plunges 26 FEET over a railing during a game in Turkey and somehow SURVIVES! The young girl was playing blind man’s bluff when she stepped over the edge and fell eight meters. Miraculously, she landed in a vineyard below and is reportedly doing well. That could have ended so much worse! Writer: Naz https://t.co/XFlcu9s7bP — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 17, 2026

Η πτώση του ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, ωστόσο στάθηκε εξαιρετικά τυχερό, καθώς αρχικά προσγειώθηκε πάνω σε μια κληματαριά, η οποία φαίνεται πως περιόρισε την ένταση της πρόσκρουσης, πριν καταλήξει στο έδαφος.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο DHA, το κοριτσάκι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Η σοκαριστική στιγμή της πτώσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας γειτονικής πολυκατοικίας, με το βίντεο να αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές του ατυχήματος.