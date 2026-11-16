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Η Ελλάδα έχει ασκήσει αυτό το δικαίωμα στο Ιόνιο Πέλαγος, ωστόσο η Τουρκία αντιδρά στην ενδεχόμενη επέκταση στο Αιγαίο, έχοντας θεσπίσει από το 1995 απειλή πολέμου.

Η τουρκική στάση αποτελεί εξαίρεση, καθώς η ίδια η Τουρκία εφαρμόζει το όριο των 12 ναυτικών μιλίων σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, ενώ η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η επέκταση αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα βάσει του διεθνούς δικαίου.

Παρά την ύπαρξη 172 συμβαλλόμενων μερών στη Σύμβαση, η επίμονη τουρκική απειλή παραμένει κεντρικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις, εγείροντας ερωτήματα για την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

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Στις 16 Νοεμβρίου 1994 τέθηκε σε ισχύ μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις του 20ού αιώνα. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, γνωστή διεθνώς ως UNCLOS.

Ένα κείμενο που καθορίζει τα δικαιώματα των κρατών στις θάλασσες και τους ωκεανούς, από τα χωρικά ύδατα μέχρι την υφαλοκρηπίδα, την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου.

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Για την Ελλάδα, όμως, η Σύμβαση έχει μια ιδιαίτερη σημασία.

Προβλέπει το δικαίωμα επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια.

Ένα δικαίωμα που η χώρα μας έχει ήδη ασκήσει στο Ιόνιο, αλλά όχι στο Αιγαίο.

Και ο λόγος βρίσκεται σε μια πρωτοφανή απειλή: η Τουρκία εξακολουθεί να θεωρεί την ενδεχόμενη ελληνική επέκταση στο Αιγαίο αιτία πολέμου.

Τριάντα δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης, το ερώτημα παραμένει.

Πώς είναι δυνατόν ένα κράτος να απειλεί με στρατιωτική βία ένα άλλο επειδή ενδέχεται να ασκήσει ένα δικαίωμα που αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο;

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Η ιστορική συμφωνία του 1982

Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1982 στο Μοντέγκο Μπέι της Τζαμάικας.

Ήταν το αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων που είχαν ξεκινήσει το 1973.

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Το κείμενο περιλαμβάνει 320 άρθρα και εννέα παραρτήματα.

Ρυθμίζει ζητήματα ναυσιπλοΐας, αλιείας, θαλάσσιας έρευνας, προστασίας του περιβάλλοντος, δικαιωμάτων των παράκτιων κρατών και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.

Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 1994, όταν είχαν συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις επικύρωσής της.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ της 11ης Νοεμβρίου 2026, αριθμεί 172 συμβαλλόμενα μέρη.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συμφωνίες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών.

Τι ακριβώς προβλέπουν τα 12 ναυτικά μίλια

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Το άρθρο 3 της Σύμβασης αναγνωρίζει σε κάθε κράτος το δικαίωμα να καθορίζει το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης του μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια.

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Ένα ναυτικό μίλι αντιστοιχεί σε 1.852 μέτρα.

Επομένως:

Τα 6 ναυτικά μίλια αντιστοιχούν σε 11,112 χιλιόμετρα.

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Τα 12 ναυτικά μίλια αντιστοιχούν σε 22,224 χιλιόμετρα.

Η αιγιαλίτιδα ζώνη αποτελεί θαλάσσια περιοχή στην οποία το παράκτιο κράτος ασκεί κυριαρχία, με τους περιορισμούς που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, όπως το δικαίωμα αβλαβούς διέλευσης ξένων πλοίων.

Το δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Η ΑΟΖ μπορεί να εκτείνεται μέχρι 200 ναυτικά μίλια, όπου το επιτρέπουν οι γεωγραφικές συνθήκες, αλλά αφορά κυρίως κυριαρχικά δικαιώματα οικονομικής εκμετάλλευσης και όχι πλήρη κρατική κυριαρχία.

Επίσης, όταν οι ακτές δύο κρατών βρίσκονται απέναντι ή γειτνιάζουν και οι θαλάσσιες ζώνες τους επικαλύπτονται, απαιτείται οριοθέτηση σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Η Ελλάδα και το δικαίωμα επέκτασης

Η Ελλάδα διατηρεί αιγιαλίτιδα ζώνη 6 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο.

Το όριο αυτό καθιερώθηκε το 1936.

Η χώρα μας υπέγραψε τη Σύμβαση το 1982 και την επικύρωσε το 1995 με τον νόμο 2321/1995.

Κατά την επικύρωση διατήρησε ρητά το δικαίωμα να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια.

Η ελληνική θέση είναι ότι πρόκειται για κυριαρχικό δικαίωμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί μονομερώς, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης και το εθιμικό διεθνές δίκαιο.

Η επέκταση, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται οι κανόνες οριοθέτησης ή τα δικαιώματα ναυσιπλοΐας τρίτων κρατών.

Το 1995 η Τουρκία απειλεί επίσημα με πόλεμο

Εδώ βρίσκεται η ουσία της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης.

Η Τουρκία δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στις 8 Ιουνίου 1995, η τουρκική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε ψήφισμα που εξουσιοδοτούσε την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει ακόμη και στρατιωτικά μέσα εάν η Ελλάδα επέκτεινε την αιγιαλίτιδα ζώνη της πέραν των 6 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο.

Η απόφαση αυτή είναι γνωστή ως casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου.

Και εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στις σχέσεις των δύο χωρών.

Πρέπει εδώ να διορθωθεί μια συχνή ιστορική ανακρίβεια.

Το casus belli δεν αποφασίστηκε στις 16 Νοεμβρίου 1994, την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση.

Η επίσημη απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ελήφθη στις 8 Ιουνίου 1995.

Η διάκριση έχει σημασία για την ακριβή ιστορική καταγραφή.

Το παράδοξο: Η ίδια η Τουρκία έχει 12 μίλια

Η τουρκική θέση παρουσιάζει μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική αντίφαση.

Η Άγκυρα διατηρεί αιγιαλίτιδα ζώνη 12 ναυτικών μιλίων στη Μαύρη Θάλασσα και σε τμήματα της Μεσογείου.

Στο Αιγαίο, όμως, υποστηρίζει ότι η αντίστοιχη ελληνική επέκταση θα έθιγε ζωτικά τουρκικά συμφέροντα.

Η τουρκική επιχειρηματολογία επικεντρώνεται στην ιδιαίτερη γεωγραφία του Αιγαίου, στον μεγάλο αριθμό ελληνικών νησιών και στις συνέπειες που θα είχε η επέκταση για τις θαλάσσιες περιοχές εκτός εθνικής κυριαρχίας.

Η Ελλάδα αντιτείνει ότι το δικαίωμα των 12 ναυτικών μιλίων αναγνωρίζεται τόσο από τη Σύμβαση όσο και από το εθιμικό διεθνές δίκαιο.

Η ύπαρξη διαφωνίας για την άσκηση ή τις συνέπειες ενός δικαιώματος δεν νομιμοποιεί την απειλή πολέμου.

Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ απαγορεύει την απειλή ή τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει το ίδιο το διεθνές δίκαιο.

Η Ελλάδα έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Ιόνιο

Τον Ιανουάριο του 2021 η ελληνική Βουλή ψήφισε τον νόμο 4767/2021.

Με αυτόν επεκτάθηκε η ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο Πέλαγος, μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια που ορίζει ο νόμος.

Η επέκταση αποτέλεσε σημαντική άσκηση ελληνικού κυριαρχικού δικαιώματος.

Παράλληλα, η Ελλάδα διατήρησε ρητά το δικαίωμα αντίστοιχης επέκτασης και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές.

Το Αιγαίο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με την Τουρκία.

Ποιες χώρες δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση

Η Τουρκία δεν είναι η μόνη χώρα που παραμένει εκτός UNCLOS.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη συγκαταλέγονται:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Τουρκία.

Το Ισραήλ.

Το Ιράν.

Η Βενεζουέλα.

Η Κολομβία.

Το Περού.

Η Λιβύη.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Συρία.

Η Βόρεια Κορέα.

Το Ελ Σαλβαδόρ.

Το Αφγανιστάν.

Η Αιθιοπία.

Ορισμένες από αυτές τις χώρες έχουν υπογράψει τη Σύμβαση χωρίς να την επικυρώσουν, ενώ άλλες δεν την έχουν υπογράψει.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές νομικές καταστάσεις.

Σημαντική είναι και η περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρότι η Ουάσιγκτον δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση, αναγνωρίζει πολλές βασικές διατάξεις της ως κανόνες εθιμικού διεθνούς δικαίου.

Αυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα αιγιαλίτιδας ζώνης έως 12 ναυτικά μίλια.

Η μη συμμετοχή σε μια διεθνή σύμβαση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένα κράτος απορρίπτει κάθε κανόνα που περιλαμβάνεται σε αυτήν.

Η Κύπρος έχει υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κύπρος υπέγραψε τη Σύμβαση στις 10 Δεκεμβρίου 1982 και την επικύρωσε στις 12 Δεκεμβρίου 1988.

Έχει επίσης καθορίσει αιγιαλίτιδα ζώνη 12 ναυτικών μιλίων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας ως βασικό εργαλείο της εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής της.

Έχει προχωρήσει σε συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με γειτονικά κράτη, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος και το Ισραήλ.

Η Τουρκία αμφισβητεί πλευρές των κυπριακών θαλάσσιων διεκδικήσεων, επικαλούμενη τόσο δικά της δικαιώματα όσο και δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

Αυτή η αντιπαράθεση επηρεάζει τις ενεργειακές έρευνες και τη γεωπολιτική σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα 12 μίλια δεν σημαίνουν κλείσιμο του Αιγαίου

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται στην αντιπαράθεση είναι ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα περιόριζε σημαντικά τις θαλάσσιες περιοχές εκτός εθνικής κυριαρχίας.

Πράγματι, η γεωγραφία του Αιγαίου, με τα εκατοντάδες ελληνικά νησιά, καθιστά τις συνέπειες μιας τέτοιας επέκτασης ιδιαίτερα σημαντικές.

Ωστόσο, η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης δεν συνεπάγεται αυτόματα απαγόρευση της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπει δικαιώματα αβλαβούς διέλευσης και ειδικούς κανόνες για τη ναυσιπλοΐα σε διεθνή στενά.

Η ουσιαστική διαφορά αφορά την έκταση της κρατικής κυριαρχίας και το νομικό καθεστώς συγκεκριμένων θαλάσσιων περιοχών.

Γι’ αυτό η συζήτηση απαιτεί ακριβή γεωγραφική και νομική ανάλυση, όχι γενικεύσεις.

Το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες

Η συζήτηση για τα 12 ναυτικά μίλια δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις ευρύτερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ενεργειακές έρευνες, οι θαλάσσιες διασυνδέσεις, οι εμπορικές μεταφορές και οι στρατηγικές υποδομές έχουν αυξήσει τη σημασία των θαλάσσιων ζωνών.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, γνωστή ως Great Sea Interconnector, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου στο οποίο η γεωπολιτική και το Δίκαιο της Θάλασσας συναντώνται.

Ωστόσο, πρέπει να διακρίνουμε το δικαίωμα επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης από τα διαφορετικά νομικά ζητήματα που αφορούν την υφαλοκρηπίδα, την ΑΟΖ και την πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων.

Δεν πρόκειται για ταυτόσημες έννοιες.

Η Ελλάδα και η Κύπρος στηρίζουν τις θέσεις τους στο διεθνές δίκαιο, ενώ η Τουρκία προβάλλει διαφορετικές ερμηνείες για συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Το πραγματικό ερώτημα 32 χρόνια μετά

Η 16η Νοεμβρίου 1994 αποτελεί ιστορικό ορόσημο για το διεθνές δίκαιο.

Από τότε η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έχει αποκτήσει σχεδόν καθολική αποδοχή.

Το δικαίωμα των κρατών να καθορίζουν αιγιαλίτιδα ζώνη μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί πλέον θεμελιώδη κανόνα της διεθνούς θαλάσσιας τάξης.

Για την Ελλάδα, όμως, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό.

Η χώρα έχει ασκήσει το δικαίωμά της στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο βρίσκεται αντιμέτωπη με την τουρκική απειλή πολέμου.

Η διατήρηση του casus belli επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Και δημιουργεί ένα ευρύτερο ζήτημα αρχής.

Μπορεί η απειλή στρατιωτικής βίας να λειτουργεί ως μέσο αποτροπής της άσκησης ενός αναγνωρισμένου κυριαρχικού δικαιώματος;

Η απάντηση του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στην απειλή χρήσης βίας είναι σαφής.

Οι διεθνείς διαφορές πρέπει να επιλύονται με ειρηνικά μέσα.

Τα 12 ναυτικά μίλια δεν είναι απλώς μια αριθμητική διαφορά ανάμεσα στο 6 και στο 12.

Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της σύγκρουσης ανάμεσα στο διεθνές δίκαιο και στην πολιτική της απειλής ισχύος.

Και όσο το τουρκικό casus belli παραμένει σε ισχύ, η επέτειος της 16ης Νοεμβρίου θα υπενθυμίζει στην Ελλάδα ότι ένα αναγνωρισμένο δικαίωμα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής διεθνούς αντιπαράθεσης.