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Η τουρκική πολιτική από το 1950 και μετέπειτα, έχει οργανωμένα εργαλειοποιήσει την προβοκάτσια ως μέσο δράσης κατά του Ελληνισμού. Προβοκάτσια είναι ένα δόλιο σχέδιο με σκόπιμες ενέργειες (βομβιστικές επιθέσεις, εμπρησμούς, παραπληφορόρηση κ.ά.) για να χειραγωγηθεί ένα κοινωνικό σύνολο προς έντονες ή βίαιες αντιδράσεις, στιγματίζοντας ταυτοχρόνως αθώους κι αμέτοχους. Διάφορες τουρκικές προβοκάτσιες αφορούσαν ακόμη κι εγκλήματα, που αποδείχτηκαν αργότερα από στοιχεία ή ομολογίες εμπλεκομένων, κι όπου τα κίνητρα είναι φανερά αλλά επικρατεί σκοτάδι για τους πραγματικούς δράστες.

Τις προάλλες, το ηλεκτρονικό ιστολόγιο «Nordic Monitor» που εδρεύει στη Νορβηγία, αποκάλυψε νέα απόρρητα έγγραφα γύρω από τουρκική προβοκάτσια που σχεδιάστηκε το 2022 από τον τότε επικεφαλής της ΜΙΤ και σημερινό Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χ. Φιντάν. Τον Οκτώβριο του 2022, ο Μποζκούρτ, συντάκτης στο “Nordic Monitor”, δημοσίευσε στοιχεία για προετοιμασία τουρκικής μυστικής επιχείρησης κατά της Ελλάδας, πριν από τις τουρκικές εκλογές του Μαΐου του 2023, με σκοπό την δημιουργία ελληνοτουρκικής κρίσης που θα συσπείρωνε το εθνικιστικό ακροατήριο υπέρ του Ερντογάν και “μακρυά” από τα οικονομικά προβλήματα. Τότε υπήρξε τουρκική διάψευση για το δημοσίευμα, αλλά οι σημερινές αποκαλύψεις καταδεικνύουν ότι υπήρξε τότε διαβαθμισμένη καταγγελία από την ΜİΤ προς την τουρκική εισαγγελία η οποία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για ποινική δίωξη του συντάκτη. Τον Οκτωβρίο του 2022, ο Μποζκούρτ είχε περιγράψει το σχέδιο με τις προτεινόμενες ενέργειες εις βάρος της Ελλάδας: δολιοφθορές σε ελληνικά νησιά, ανάρτηση τουρκικής σημαίας σε ακατοίκητες νησίδες και επιχείρηση ψευδών ειδήσεων. Καθώς αναμενόταν η έγκριση του σχεδίου από τον Ερντογάν, το σχέδιο εγκαταλείφθηκε μετά την αποκάλυψή του. Όπως καταδεικνύουν έμμεσα τα νέα απόρρητα έγγραφα στο «Nordic Monitor», τα στοιχεία τότε ήταν αυθεντικά.

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Στο τουρκικό ποινικό μητρώο του Ερντογάν υπάρχει πληθώρα εγκληματικών ενεργειών με χατακτηριστική την βομβιστική επίθεση, Οκτώβριο 2015, σε πλήθος Κούρδων, που διαδήλωνε εναντίον του Ερντογάν με πάνω από 100 νεκρούς. Τότε, το καθεστώς Ερντογάν βρισκόταν σε στενή συνεργασία με το “Ισλαμικό Κράτος” προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή. Η φονική επίθεση αποδόθηκε από τις τουρκικές αρχές στο “Ισλαμικό Κράτος” κι επομένως η Τουρκία εμφανιζόταν ως … θύμα. Το Νοέμβριο 2022, αφού η επιχείρηση κατά της Ελλάδας αποκαλύφθηκε κι εγκαταλείφθηκε, προέκυψε νέα φονική βομβιστική επίθεση προ των εκλογών και λίγες ώρες αργότερα ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι υπήρξε «ύπουλη επίθεση» κστηγορώντας πάλι το …Ισλαμικό Κράτος.

Η τουρκική πολιτική, με συχνή κι επίμονη επανάληψη ενός ψέματος, το μετατρέπει οργανωμένα σε «αλήθεια» εντός της Τουρκίας και σταδιακά υϊοθετείται από μερίδα του πληθυσμού του θύματος. Η πλέον έκδηλη περίπτωση αποτελεί η τουρκική δράση στην Κύπρο από το 1950 και μετέπειτα. Για δεκαετίες στήθηκαν αμέτρητες τουρκικές προβοκάτσιες με οργανωμένα εγκλήματα (βομβιστικές επιθέσεις, εμπρησμοί, σφαγές, “χρήσιμοι σκοτωμένοι” στην μπανιέρα, εκρήξεις Μπαϊρακτάρη, σκόπιμες ανατινάξεις και εμπρησμοί τουρκικών μνημείων και τζαμιών, δημιουργία τουρκικών θυλάκων κ.ά.), όλα στο πλαίσιο οργανωμένου τουρκικού σχεδίου, τα οποία όμως φορτώθηκαν σε Ελληνοκύπριους! Μια τεκμηριωμένη καταγραφή τής αδίσταχτης μυστικής δράσης της Τουρκίας στην Κύπρο παρατίθεται στο βιβλίο «Αιματηρή Αλήθεια – Bloody Truth» (ελληνικά κι αγγλικά).

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ-S&D