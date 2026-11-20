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Το ποσοστό των ελληνικών νοικοκυριών με τουλάχιστον ένα παιδί ανέρχεται στο 26,2%, παρουσιάζοντας ελαφρώς καλύτερη εικόνα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 23,3%.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται διαχρονική πτώση των νοικοκυριών με παιδιά, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται σταθερά από το 2010.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση των νοικοκυριών που αποτελούνται από ένα μόνο άτομο, την ώρα που ο αριθμός των ζευγαριών με παιδιά υποχωρεί.

Η σύνθεση των νοικοκυριών διαφοροποιείται ανά χώρα, με τη Λιθουανία να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό μονομελών νοικοκυριών στην Ευρώπη.

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Χωρίς παιδιά είναι σχεδόν τρία στα τέσσερα νοικοκυριά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Από τα συνολικά 4,055 εκατ. νοικοκυριά της χώρας, τα 2,993 εκατ., ποσοστό 73,8%, δεν έχουν παιδιά, ενώ μόλις 1,062 εκατ., ή 26,2%, έχουν τουλάχιστον ένα παιδί.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου το 76,6% των νοικοκυριών δεν έχει παιδιά. Το ποσοστό εκείνων που έχουν παιδιά περιορίστηκε στο 23,3% το 2025, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων 15 ετών.

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Το 2010, τα νοικοκυριά με παιδιά αντιπροσώπευαν το 26,9% του συνόλου στην Ε.Ε. Το ποσοστό τους υποχώρησε στο 25,9% το 2015 και στο 25% το 2020, για να διαμορφωθεί στο 23,3% το 2025.

Η εικόνα στην Ελλάδα

Από τα περίπου 1,062 εκατ. ελληνικά νοικοκυριά με παιδιά, τα 495.000 έχουν ένα παιδί, τα 418.000 δύο παιδιά και τα 149.000 τρία ή περισσότερα.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, σχεδόν το 46,6% των ελληνικών νοικοκυριών με παιδιά έχει μόνο ένα παιδί, ενώ το 39,4% έχει δύο. Τα νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα παιδιά αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% των νοικοκυριών με παιδιά.

Παρά το υψηλό ποσοστό των νοικοκυριών χωρίς παιδιά, η Ελλάδα βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη θέση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την παρουσία παιδιών στα νοικοκυριά. Το 26,2% των ελληνικών νοικοκυριών έχει παιδιά, έναντι 23,3% στην Ε.Ε., διαφορά 2,9 ποσοστιαίων μονάδων.

Αυξάνονται τα νοικοκυριά ενός ατόμου

Μία από τις σημαντικότερες μεταβολές που καταγράφει η Eurostat είναι η αύξηση των νοικοκυριών που αποτελούνται από έναν ενήλικο χωρίς παιδιά.

Το μερίδιό τους στο σύνολο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών αυξήθηκε από 33,6% το 2015 σε 37,5% το 2025. Αντίθετα, το ποσοστό των νοικοκυριών που αποτελούνται από ζευγάρια με παιδιά υποχώρησε από 16,6% σε 14,7% την ίδια περίοδο.

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Η μεγαλύτερη συγκέντρωση νοικοκυριών ενός ατόμου χωρίς παιδιά καταγράφεται στη Λιθουανία, όπου το ποσοστό τους φθάνει το 62,5%. Ακολουθούν η Εσθονία με 53,8% και η Φινλανδία με 47,9%.

Σε ποιες χώρες υπάρχουν περισσότερα νοικοκυριά με παιδιά

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ζευγάρια με παιδιά αντιπροσωπεύουν το 14,7% του συνόλου.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Σλοβακία (20,3%), στην Κύπρο (19,6%), στην Τσεχία (18,4%) και στο Λουξεμβούργο (18,3%).

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Τα μονογονεϊκά νοικοκυριά αντιστοιχούν στο 3% του συνόλου στην Ε.Ε. Η Εσθονία εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό, 9,4%, περισσότερο από τριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ακολουθούν η Λετονία με 7% και η Ιρλανδία με 6,9%.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες νοικοκυριών με παιδιά αντιπροσωπεύουν το 5,6% του συνόλου. Τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στη Σλοβακία (14%), στη Ρουμανία (10%) και στην Κροατία (9,8%).

Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν τη σταδιακή μεταβολή της σύνθεσης των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, με τα νοικοκυριά ενός ατόμου να αυξάνουν το μερίδιό τους και εκείνα με παιδιά να περιορίζονται. Η καταγραφή αφορά τα παιδιά που διαμένουν στο νοικοκυριό και όχι το εάν οι ενήλικοι έχουν

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