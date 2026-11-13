Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα καθίσταται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού, του εθισμού και της ανεξέλεγκτης έκθεσης των ανηλίκων στους ψηφιακούς κινδύνους.

Το κράτος αξιοποιεί την εφαρμογή Kids Wallet για την ασφαλή ψηφιακή επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών μέσω του συστήματος Taxisnet.

Η επιτυχία του μέτρου κρίνεται απαραίτητο να πλαισιωθεί από τη συνεργασία της οικογένειας και την ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης στα σχολεία.

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Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζει απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Μια σημαντική πρωτοβουλία απέναντι στους κινδύνους που δημιουργούν ο ψηφιακός εθισμός, ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η ανεξέλεγκτη έκθεση των ανηλίκων.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην εξαιρετική δουλειά του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

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Ένας πολιτικός, μηχανικός στο επάγγελμα, συμφιλιωμένος με τους αριθμούς και την τεχνολογία, αλλά ταυτόχρονα πατέρας που γνωρίζει τις αγωνίες της οικογένειας. Με εργαλεία όπως το Kids Wallet, αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιείται παραγωγικά για την προστασία των παιδιών, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Αλλά θα ήταν αντιδεοντολογικό εκ μέρους μου αν δεν κάνω συγκεκριμένη αναφορά και στον Άκη Σκέρτσο που έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού αυτής της καταλυτικής πρωτοβουλίας για τα παιδιά μας. Βεβαίως θα το συνδυάσω και με την βούληση του Πρωθυπουργού, μια που ο συγκεκριμένος υπουργός είναι Επικρατείας, στον στενό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου.

Πάντως η ελληνική πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου συνεχίζονται οι συζητήσεις και οι διαφωνίες για τα όρια και τον τρόπο εφαρμογής των περιορισμών.

Υπάρχει, όμως ένα «αλλά»

Όσο αποτελεσματική κι αν είναι η προσπάθεια μέσω του gov.gr και του Kids Wallet που είναι η επίσημη ψηφιακή εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS) που δημιουργήθηκε από το ελληνικό κράτος (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη της Βίας Ανηλίκων, δεν μπορεί να πετύχει χωρίς τη συμμετοχή της οικογένειας και του σχολείου.

Και εδώ να σημειώσω ότι αυτό το εργαλείο, το «πορτοφόλι», επιδρά μόνο στην επιβεβαίωση ηλικίας, επιτρέποντας την ασφαλή, ψηφιακή επαλήθευση της ηλικίας του παιδιού (μέσω Taxisnet γονέα και κωδικών OTP) ώστε να μην μπορούν να δηλώνονται ψευδή στοιχεία σε online υπηρεσίες ή social media.

Και εδώ έρχεται μια σημαντική παράμετρος: Οι γονείς χρειάζονται συστηματική καθοδήγηση. Δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές πλατφόρμες, τους αλγορίθμους και τις παγίδες τους.

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Επαναφέρω, λοιπόν, μια παλαιότερη πρότασή μου προς το υπουργείο Παιδείας: Η ασφαλής και δημιουργική χρήση του διαδικτύου να γίνει βασικό, τακτικό μάθημα, από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού μέχρι το τέλος του Γυμνασίου, με σταδιακά αυξανόμενο επίπεδο γνώσεων.

Αυτό προϋποθέτει επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, ουσιαστική παρουσία παιδοψυχολόγων στα σχολεία και ενημερωτικές δράσεις για τους γονείς.

Γιατί όχι και μαθητικοί διαγωνισμοί, με δημιουργικές εργασίες και βραβεία επιβράβευσης, που θα ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τη σκοτεινή πλευρά, τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου

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Γιατί υπάρχει και η φωτεινή πλευρά. Η γνώση, η επιστήμη, η δημιουργία, η επικοινωνία.

Αυτήν οφείλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας.

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