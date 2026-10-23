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Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν το μέτρο.

Κυβερνητικά στελέχη επέκριναν έντονα τη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό απαιτούσε ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων, κατηγορώντας την κυβέρνηση για ελλιπή διαχείριση του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Οι νέες διατάξεις, που προβλέπουν επαλήθευση ηλικίας για χρήστες κάτω των 15 ετών, θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η ψήφιση του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media, καθώς η Νέα Δημοκρατία ήταν το μοναδικό κόμμα που το υπερψήφισε στη Βουλή την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να δηλώσει «παρών» στην επί της αρχής ψηφοφορία, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν τις διατάξεις, εκφράζοντας διαφορετικές επιφυλάξεις για την κυβερνητική πρωτοβουλία.

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Η στάση της αντιπολίτευσης προκάλεσε την έντονη αντίδραση κυβερνητικών στελεχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης άσκησαν κριτική στα κόμματα που δεν στήριξαν το νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού περιβάλλοντος θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης.

Μαρινάκης: «Λυπηρή» η στάση της αντιπολίτευσης

Τη δυσαρέσκεια της κυβέρνησης για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας «λυπηρή» την επιλογή των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μη στηρίξουν τη νομοθετική παρέμβαση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η ρύθμιση αποτελεί σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι το μέτρο δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, επισημαίνοντας πως η αποτελεσματική προστασία των παιδιών προϋποθέτει και πρόσθετες παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ψηφιακό εγγραμματισμό και στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, τονίζοντας την ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα των νέων να αξιολογούν τις πληροφορίες που καταναλώνουν στο διαδίκτυο.

«Δημιουργούνται πλέον γενιές που ενημερώνονται μόνο από τα 15 δευτερόλεπτα του TikTok», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των ανηλίκων αποτελεί ζήτημα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

Σκέρτσος: «Η προστασία των παιδιών μας άξιζε ευρύτερη πολιτική συναίνεση»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος είχε την ευθύνη της προετοιμασίας του νομοσχεδίου.

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Σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι η προστασία των παιδιών θα έπρεπε να έχει εξασφαλίσει ευρύτερη πολιτική συναίνεση, επισημαίνοντας ότι η νομοθετική πρωτοβουλία εγκρίθηκε αποκλειστικά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για την επιλογή της να μη στηρίξει το μέτρο.

«Η αντιπολίτευση δυστυχώς καταχωρίζεται πλέον και δια της ψήφου της στους απόντες από τη μάχη που καλούμαστε να δώσουμε για την αντιμετώπιση του κινδύνου του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του για τη συμβολή τους στην προετοιμασία της νομοθετικής παρέμβασης και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπερψήφισή της.

Γεωργιάδης: Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας στο Action24 μετά την ψηφοφορία, χαρακτήρισε «ντροπή» και «αίσχος» τη στάση του ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου θα μπορούσε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως η Meta και το TikTok, σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και την εφαρμογή κανόνων στη λειτουργία τους.

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Ειδικότερα για το ΠΑΣΟΚ, απέδωσε την επιλογή του να μη στηρίξει τη ρύθμιση σε πολιτικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι η στάση του συνδέεται με το γεγονός ότι η πρωτοβουλία προήλθε από την κυβέρνηση. Παράλληλα, εξαπέλυσε προσωπική κριτική στον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Δεν υπάρχει χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε, αναφερόμενος στη σημασία της προστασίας των παιδιών από την υπερβολική χρήση των οθονών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε και την προσωπική του εμπειρία ως πατέρας 12χρονου παιδιού, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις ψηφιακές συσκευές.

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Οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν διατυπώσει τις αντιρρήσεις τους ήδη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, εστιάζοντας τόσο στην αποτελεσματικότητα των προβλεπόμενων περιορισμών όσο και στην ευρύτερη πολιτική διαχείριση του ψηφιακού περιβάλλοντος.

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Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χρηστίδης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει αρρύθμιστο το πεδίο των ψηφιακών υπηρεσιών και ότι παρουσιάζει με ανακριβή τρόπο τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Εσείς έχετε αφήσει αρρύθμιστο το τοπίο», ανέφερε, ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει τροπολογία με πρόταση για ηλικιακά διαβαθμισμένη πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ΚΚΕ, μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Θανάση Παφίλη, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Σύμφωνα με το κόμμα, η κυβερνητική πολιτική δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ισχύ των ψηφιακών μονοπωλίων.

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Από τη Νίκη, ο Γιώργος Ρούντας υποστήριξε ότι η καθολική απαγόρευση ενέχει κινδύνους, συνδέοντας παράλληλα την υπερβολική χρήση του διαδικτύου από τους ανηλίκους με ευρύτερα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασε και ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, χαρακτηρίζοντας τη νομοθετική πρωτοβουλία «ασόβαρη» και αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται.

Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις από το 2027

Το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε στις 22 Οκτωβρίου, προβλέπει την εφαρμογή περιορισμών στην πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2027.

Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου είναι η επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, με τις σχετικές υποχρεώσεις να βαρύνουν τις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην εφαρμογή Kids Wallet και στις τεχνολογικές δυνατότητες επαλήθευσης της ηλικίας, οι οποίες, όπως εξήγησε, βασίζονται σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με την περιγραφή του υπουργού, στις πλατφόρμες θα διαβιβάζεται μόνο η πληροφορία για το αν ο χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο, χωρίς να γνωστοποιείται η ημερομηνία γέννησής του.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε εθνική νομοθετική παρέμβαση, χωρίς να αναμένει την ολοκλήρωση μιας συνολικής ευρωπαϊκής ρύθμισης.

«Χρωστάμε στα παιδιά μας την παιδική τους ηλικία. Αυτό σήμερα κάνουμε. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε», ανέφερε κατά την τοποθέτησή του.

Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται

Η ψήφιση του νομοσχεδίου με τις ψήφους αποκλειστικά της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί ανοιχτή την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση παρουσιάζει τις νέες ρυθμίσεις ως αναγκαία παρέμβαση για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν, με διαφορετικά επιχειρήματα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης λύσης.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί στην εφαρμογή του νέου πλαισίου, στις διαδικασίες επαλήθευσης της ηλικίας και στις δυνατότητες ουσιαστικής προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο, ενόψει της έναρξης ισχύος των περιορισμών την 1η Ιανουαρίου 2027.