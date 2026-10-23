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Ο υπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι προέταξε την πολιτική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό έναντι της προστασίας των παιδιών από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η στάση του κόμματος αφήνει τα παιδιά απροστάτευτα και κάλεσε τους πολίτες να αξιολογήσουν τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιλογή της αντιπολίτευσης.

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Την έντονη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη προκάλεσε η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media. Ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του κόμματος και του Νίκου Ανδρουλάκη, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «ντροπή» και «αίσχος».

Μιλώντας στο Action24, λίγες ώρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με τη στάση του αφήνει τα παιδιά εκτεθειμένα απέναντι στις ψηφιακές πλατφόρμες.

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«Αντί αυτό να αποτελέσει αφορμή για να στείλουμε μήνυμα στη Meta και το TikTok ότι δεν παίζουμε και ότι η χώρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, έρχονται όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ψηφίζουν όχι. Και εντάξει το ΚΚΕ που ψηφίζει σε όλα όχι, το ΠΑΣΟΚ που θέλει να κυβερνήσει άφησε τα παιδιά μας απροστάτευτα και έπαιξε το παιχνίδι του Facebook, της Meta και του Ζούκερμπεργκ» είπε ο κ. Γεωργιάδης στο Action24 λίγες ώρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Στη συνέχεια, στράφηκε προσωπικά κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αποδίδοντας την αρνητική στάση του κόμματος στην πολιτική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«O Ανδρουλάκης που πολεμάει υποτίθεται τον καπιταλισμό και είναι σοσιαλιστής. Ντράπηκε και η ντροπή, δεν μπορώ να το πιστέψω. Για να μην φανεί ότι στηρίζουν μια πρωτοβουλία του Μητσοτάκη επειδή έχει κόμπλεξ ο Ανδρουλάκης με τον Μητσοτάκη, αφήνει τα παιδιά των Ελλήνων απροστάτευτα, αίσχος. Δεν υπάρχει χειρότερη κοινοβουλευτική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι και δεν ντρέπονται στη Χαριλάου Τρικούπη» συνέχισε ο υπουργός Υγείας σε υψηλούς τόνους.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε, παράλληλα, την προσωπική του εμπειρία ως γονέας, υποστηρίζοντας ότι η χρήση των οθονών από τα παιδιά αποτελεί καθημερινή πηγή ανησυχίας για πολλές οικογένειες.

«επειδή είμαι γονέας έχω παιδί 12 ετών και ξέρω τι αγώνα δίνουμε για να μην είναι συνέχεια στην οθόνη και αυτό είναι καθημερινή μεγάλη αγωνία για τους γονείς με μικρά παιδιά, έρχεται και λέει ο Ανδρουλάκης όχι, είμαι με τις πλατφόρμες, να αφήσουν τα παιδιά μας να καταστραφούν για να πέσει ο Μητσοτάκης».

Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να αξιολογήσουν τη στάση της αντιπολίτευσης, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του κατά του ΠΑΣΟΚ.

«Αυτά να τα βλέπει λαός για να δει ποιοι είναι οι αντίπαλοί μας. Μπροστά στο να πέσει ο Μητσοτάκης δεν τους νοιάζει τίποτα, ούτε τα παιδιά μας» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το ΠΑΣΟΚ.