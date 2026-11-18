Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Οι Ελληνες τρολάρουν με φρέντο, ντολμαδάκια και καλλυντικά – «Τα φάγαμε σε 24 ώρες» (βίντεο)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες για τη δημιουργία ενός κιτ επιβίωσης 72 ωρών, το οποίο περιλαμβάνει βασικά είδη πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Το προτεινόμενο κιτ περιλαμβάνει τρόφιμα μακράς διάρκειας, νερό, φάρμακα, φακό και ραδιόφωνο για την κάλυψη των αναγκών κάθε νοικοκυριού.

Οι Έλληνες χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντέδρασαν με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πολλοί χρήστες δημοσίευσαν ειρωνικά σχόλια προσθέτοντας στη λίστα των απαραίτητων εφοδίων καφέ, μεζέδες και καλλυντικά, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν τη σκοπιμότητα των συστάσεων.

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Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός κιτ επιβίωσης 72 ωρών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχουν γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης στα social media, με τους Έλληνες χρήστες να δίνουν ρεσιτάλ χιούμορ και αυτοσαρκασμού.

Από τη λίστα των απαραίτητων εφοδίων δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν ο φρέντο, οι λαχανοντολμάδες και τα καλλυντικά, ενώ κάποιοι επιστρατεύουν ακόμη και θεωρίες συνωμοσίας, με το σχόλιο «θέλουν να μας παχύνουν» να δίνει τον τόνο στις διαδικτυακές αντιδράσεις.

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Prepared citizens. A more resilient Europe. From packing an emergency bag to knowing how to react when disaster strikes, preparedness starts with practical steps. Our new guidelines help authorities give people the tools and knowledge to protect themselves and others in a crisis. https://t.co/YpTOqc41NT — European Commission (@EU_Commission) November 3, 2026

Το κιτ που προτείνει η ΕΕ περιλαμβάνει βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως νερό, τρόφιμα μακράς διάρκειας, φάρμακα, φακό και ραδιόφωνο, ώστε κάθε νοικοκυριό να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του για τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης.

Ωστόσο, στην ελληνική εκδοχή του, οι προτεραιότητες φαίνεται πως αλλάζουν: χωρίς καφέ δεν γίνεται, χωρίς καλό μεζέ επίσης, ενώ λίγα καλλυντικά θεωρούνται μάλλον απαραίτητα για την επιβίωση με στιλ!

Οι αναρτήσεις σε TikTok, X και Facebook δίνουν και παίρνουν, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μπροστά σε ένα τόσο σοβαρό θέμα οι Έλληνες βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να επιστρατεύσουν το χιούμορ τους.

Πέρασε κ η 17 Νοεμβρίου…κανένα black out, καμία καταστροφή,καμία επανεκκίνηση. Τώρα μείνατε με τα κιτ 72 ωρών στο χέρι….. Το πιο ηλιθιο ζώο στον πλανήτη κ με διαφορά ο άνθρωπος. Πείθεται πανεύκολα, αρκεί να τον πανικοβαλεις — Γιός Βιομηχάνου 🇬🇷 (@yiosbiomechanou) November 17, 2026

Έτοιμο το κιτ 72 ωρών Τώρα είμαι ήσυχη https://t.co/dARwFeQFv6 Advertisement November 16, 2026

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Δεν είχαμε μεζέ και ανοίξαμε το κιτ 72 ωρών………..😎 https://t.co/GWQegLy250 — Φρέδος Εσπρέσσος (@voukelarios) November 15, 2026

Το 🚩 σωστό σακίδιο είναι αυτό εδώ , να βάλεις 5- 6 Κιτ κατ, 7- 8 σοκοφρέτες, μια λάκτα 🍫, ξηρους καρπούς, ένα μπουκάλι ουίσκι 🥃 περνάν οι 72 ώρες 🕗.. 👣 γυρνάς σπίτι.. 🏠 Advertisement November 17, 2026

Τελικά θα γίνει σήμερα το blackout ή να φάω το κιτ των 72 ωρών; — VAMPIRE ‘,..,’🧛🏻‍♂️ (@Vamp1reFangs) November 17, 2026

Έχω φάει μέχρι τώρα τρία Κιτ επιβίωσης 72 ωρων.🫢 — 𝕄𝕣 𝕂𝕠𝕥𝕠𝕞𝕡𝕖𝕚𝕜𝕠𝕟🐥🧚🏼‍♀️ (@kotompeikonaki) November 15, 2026

Κανονικά αύριο πρέπει να οριστεί επίσημη αργία να πάμε για πικ νικ να φάμε όλοι μαζί τα κιτ 72 ωρών Advertisement November 17, 2026

Το είχα στο Κιτ 72 ωρών ε, μη χαλάσει…🤨 https://t.co/YtPLphojt8 Advertisement November 17, 2026

Κιτ επιβίωσης 72 δευτερολέπτων https://t.co/SrOSPRLP7b — ευσεβής🛡️πόθος (@alism0nitos) November 17, 2026