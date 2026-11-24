Φωτογραφία αρχείου Στιγμιότυπο από άσκηση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού- Eurokinissi Η επανάληψη των τουρκικών διεκδικήσεων δεν δημιουργεί δικαιώματα ούτε νομιμοποιεί αξιώσεις συνδιαχείρισης. Η ελληνική αποτροπή απαιτεί συνέπεια, αποφασιστικότητα και στρατηγική σαφήνεια.

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Η τουρκική NAVTEX 1169/26, με την οποία αναγγέλλονται υδρογραφικές έρευνες του πλοίου «Τσεσμέ» από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026, επαναφέρει στο προσκήνιο μια σταθερή διάσταση της τουρκικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην αποστολή ενός ερευνητικού πλοίου. Αφορά τη συστηματική αξιοποίηση περιορισμένων επιχειρησιακών ενεργειών για την ενίσχυση μιας ευρύτερης πολιτικής αμφισβήτησης.

Η θεωρία της σταδιακής πίεσης

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Στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, η σταδιακή προώθηση επιμέρους διεκδικήσεων μέσω περιορισμένων ενεργειών συνδέεται με την έννοια των salami tactics. Πρόκειται για μια μέθοδο άσκησης πίεσης κατά την οποία ένας δρών επιδιώκει σωρευτικά οφέλη, αποφεύγοντας μια μεμονωμένη κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει αποφασιστική αντίδραση.

Ο Thomas Schelling, στο κλασικό έργο του Arms and Influence (1966), ανέδειξε τη σημασία της βαθμιαίας πίεσης, της απειλής και της διαχείρισης του κινδύνου στην κρατική στρατηγική. Αργότερα, ο Richard W. Maass, στο άρθρο του «Salami Tactics: Faits Accomplis and International Expansion in the Shadow of Major War» (2021), ανέλυσε πώς επαναλαμβανόμενες και περιορισμένης κλίμακας ενέργειες μπορούν να διευρύνουν την επιρροή ενός κράτους, ενώ περιορίζουν τον κίνδυνο μιας μεγάλης σύγκρουσης.

Η συγκεκριμένη θεωρία δεν σημαίνει ότι κάθε ναυτική αναγγελία συνιστά τετελεσμένο. Μια NAVTEX δεν δημιουργεί κυριαρχικά δικαιώματα ούτε μεταβάλλει από μόνη της το νομικό καθεστώς μιας θαλάσσιας περιοχής. Προσφέρει, ωστόσο, ένα χρήσιμο πλαίσιο για την κατανόηση της πολιτικής λειτουργίας της επανάληψης: κάθε νέα ενέργεια συντηρεί την αμφισβήτηση, δοκιμάζει τα όρια αντίδρασης και επιβαρύνει τη διαχείριση της έντασης από την άλλη πλευρά.

Η επιδίωξη πίσω από την αμφισβήτηση

Η βαθύτερη διάσταση της τουρκικής πρακτικής αφορά την επιδίωξη να αποκτήσει η Άγκυρα πολιτικό ρόλο σε ζητήματα που συνδέονται με τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της. Η στρατηγική αντίληψη της «Γαλάζιας Πατρίδας» προσφέρει το ευρύτερο γεωπολιτικό υπόβαθρο αυτής της προσέγγισης, καθώς αντιμετωπίζει τη θαλάσσια ισχύ ως βασικό στοιχείο της περιφερειακής επιρροής της Τουρκίας.

Η συνδιαχείριση δεν χρειάζεται να εμφανιστεί ως επίσημη θεσμική ρύθμιση για να αποκτήσει πολιτική σημασία. Αρκεί να καλλιεργείται η αντίληψη ότι η τουρκική πλευρά διαθέτει λόγο σε ζητήματα στα οποία η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει αντίστοιχα τουρκικά δικαιώματα ή αρμοδιότητες. Με άλλα λόγια, η επιδίωξη δεν αφορά μόνο την προβολή μιας διεκδίκησης, αλλά την ενίσχυση της πολιτικής αξίωσης που τη συνοδεύει.

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Αυτή η διάσταση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η αντιμετώπιση ενός περιστατικού, η διατήρηση διαύλων επικοινωνίας ή η αποτροπή ενός επεισοδίου δεν συνεπάγονται αναγνώριση κοινών δικαιωμάτων. Η ελληνική πλευρά οφείλει να διατηρεί απολύτως καθαρό αυτό το όριο. Η διαχείριση της έντασης είναι ζήτημα ασφάλειας· η συνδιαχείριση δικαιωμάτων αποτελεί διαφορετική πολιτική και νομική αξίωση.

Η πίεση στο πεδίο και ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Η επαναλαμβανόμενη επιχειρησιακή δραστηριότητα έχει και άμεσες συνέπειες. Η παρουσία κρατικών πλοίων, οι ερευνητικές αποστολές και οι διαφορετικές αντιλήψεις για τις αρμοδιότητες σε θαλάσσιες περιοχές αυξάνουν τις πιθανότητες τριβής. Μια ενέργεια που η μία πλευρά θεωρεί νόμιμη άσκηση αρμοδιότητας μπορεί να εκληφθεί από την άλλη ως αμφισβήτηση των δικών της δικαιωμάτων.

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Το επικίνδυνο στοιχείο είναι η δυνατότητα ενός τοπικού περιστατικού να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις. Ένας λανθασμένος υπολογισμός, μια παρερμηνεία κινήσεων ή μια δυσανάλογη αντίδραση μπορεί να προκαλέσει κρίση χωρίς να έχει προηγηθεί συνειδητή απόφαση για στρατιωτική κλιμάκωση. Η αποτροπή, επομένως, δεν εξαντλείται στην παρουσία ναυτικών και αεροπορικών μέσων. Προϋποθέτει επιχειρησιακή πειθαρχία, σαφείς διαδικασίες και αξιόπιστη επικοινωνία, ώστε η αποφυγή ενός επεισοδίου να μη μετατραπεί σε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης.

Από την αντίδραση στη στρατηγική αντιμετώπιση

Η ελληνική απάντηση χρειάζεται να υπερβεί τη λογική της μεμονωμένης αντιμετώπισης κάθε NAVTEX. Το κρίσιμο δεν είναι να πολλαπλασιάζονται οι αντιδράσεις, αλλά να εντάσσεται κάθε αντίδραση σε μια σταθερή και συνεπή στρατηγική.

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Αυτό απαιτεί επιχειρησιακή ετοιμότητα, συστηματική νομική τεκμηρίωση και συνεχή ενημέρωση των διεθνών συνομιλητών για τις πραγματικές διαστάσεις κάθε τουρκικής ενέργειας. Παράλληλα, η Αθήνα οφείλει να αποτρέπει τη σύγχυση ανάμεσα στην επιχειρησιακή διαχείριση ενός περιστατικού και στην αποδοχή μιας ευρύτερης τουρκικής αξίωσης.

Εξίσου σημαντική είναι η διατήρηση σαφούς αντικειμένου της διαφοράς. Η πάγια ελληνική θέση είναι ότι η μόνη διαφορά που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η προσθήκη νέων μονομερών αξιώσεων δεν διευρύνει αυτομάτως το νομικό αντικείμενο της διαφοράς. Η επανάληψή τους δεν αποτελεί υποκατάστατο νομικής θεμελίωσης.

Η Αθήνα, συνεπώς, χρειάζεται να αντιμετωπίζει όχι μόνο το εκάστοτε περιστατικό, αλλά και τη συνολική στρατηγική που μπορεί να υπηρετεί. Η αποτελεσματική αποτροπή δεν μετριέται αποκλειστικά από την ένταση της αντίδρασης. Κρίνεται από το κατά πόσο ο αντίπαλος αντιλαμβάνεται ότι οι περιορισμένες ενέργειές του δεν θα αποφέρουν σωρευτικά πολιτικά οφέλη.

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Το πραγματικό διακύβευμα

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Η τουρκική πρακτική αποκτά τη μεγαλύτερη πολιτική σημασία όταν η επιχειρησιακή παρουσία επιχειρείται να μετατραπεί σε αξίωση ρόλου και συμμετοχής. Εκεί βρίσκεται και η ουσία της ελληνικής πρόκλησης: να αποτρέψει τη σταδιακή κανονικοποίηση μιας αμφισβήτησης χωρίς να παρασυρθεί σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Η Τουρκία μπορεί να επαναλαμβάνει τις διεκδικήσεις της. Δεν μπορεί, όμως, να αποκτά δικαιώματα μέσω της επανάληψης ούτε να μετατρέπει την επιμονή της σε τίτλο συνδιαχείρισης. Η ελληνική στρατηγική οφείλει να υπερασπίζεται αυτή τη διάκριση με συνέπεια, αποφασιστικότητα και θεσμική σαφήνεια.

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