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Νέα παράνομη NAVTEX εξέδωσαν οι τουρκικές αρχές σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, όπου ισχυρίζονται ότι «έδωσαν τη συγκατάθεσή τους» για έρευνες στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα»- με την ελληνική πλευρά να τονίζει πως η τουρκική NAVTEX δεν έχει καμία σημασία.

Αναλυτικότερα, στην τουρκική (παράνομη και παράτυπη) NAVTEX υποστηρίζεται πως «οι θαλάσσιες ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν κατά μήκος γραμμών για τις οποίες έχει υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες δόθηκε η συναίνεση των τουρκικών αρχών, εντός της τουρκικής περιοχής αρμοδιότητας NAVTEX και στην τουρκική υφαλοκρηπίδα στην ανατολική Μεσόγειο, τα εξώτερα όρια της οποίας επικοινωνήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2020».

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Όπως συμπληρώνεται, οι ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν στις 10 Νοεμβρίου 2026- 19 Μαρτίου 2027. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως στο κείμενο δεν αναφέρεται από ποιον υποτίθεται πως της ζητήθηκε η άδεια.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές αποσαφήνιζαν πως Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες. «Μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX, κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου. Η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές».

«Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η τουρκική NAVTEX δεν αναφέρεται πουθενά σε “έκδοση άδειας”, διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά» τόνισαν σχετικά, συμπληρώνοντας πως θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.

Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.

«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου.

«Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι» σημείωσε ο κ. Παπασταύρου.

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Με την κίνηση αυτή η Τουρκία ουσιαστικά επαναφέρει για άλλη μια φορά τις διεκδικήσεις της, παρουσιάζοντας ξανά τους ισχυρισμούς της περί «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», επιχειρώντας να «πετάξει το μπαλάκι» από το πεδίο (όπου η εξέλιξη εκλαμβάνεται ως πρακτική αποκλιμάκωση) στην πολιτική/ επικοινωνιακή «αρένα», ισχυριζόμενη ότι η ίδια έχει λόγο στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή- τη στιγμή που η σχετική αίτηση αδειοδότησης, όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί από την ελληνική πλευρά, έχει υποβληθεί μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο απόπλους του Abeille Marengo

Το γαλλικής σημαίας ερευνητικό σκάφος που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει υποθαλάσσιες έρευνες στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), απέπλευσε λίγο πριν τις 18.30 από το Ηράκλειο.

Ειδικότερα, η αποστολή του αφορά τη λεπτομερή αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του ηλεκτρικού καλωδίου, από την περιοχή της Κορακιάς Ηρακλείου προς την Κύπρο. Στόχος των ερευνών είναι να καταγραφούν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, οι υποθαλάσσιες κλίσεις και πιθανά φυσικά εμπόδια, προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων συνεχούς ρεύματος.

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Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, το Abeille Marengo οφείλει να ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και καθημερινά κατά τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες των ερευνών, το είδος των εργασιών και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας. Παράλληλα, προβλέπεται ενημέρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Σε κάθε περίπτωση, το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα θα βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης στην περιοχή.

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Για τον απόπλου του σκάφους ενημέρωσε επίσημα νωρίτερα την Ολομέλεια της Βουλής ο Σταύρος Παπασταύρου.

«Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ενός ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου, προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και, γιατί όχι, να προχωρήσουμε μετά στην ενεργειακή διασύνδεση με το Ισραήλ. Άρα, προχωρούμε με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση, χωρίς ζητωκραυγές, για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου» κατέληξε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Η πλήρης τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1127/26

MEDITERRANEAN SEA

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MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

34 11.39 N – 030 10.16 E

34 14.77 N – 030 22.77 E

34 16.58 N – 030 47.94 E

34 16.21 N – 031 01.50 E

34 12.98 N – 031 58.64 E

34 11.33 N – 032 12.28 E

34 11.59 N – 032 16.26 E

LINE 2

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

34 09.16 N – 030 08.66 E

34 09.41 N – 030 12.39 E

34 11.58 N – 030 25.77 E

34 12.79 N – 030 44.83 E

34 13.69 N – 030 55.76 E

34 13.60 N – 031 07.73 E

34 12.80 N – 031 21.45 E

34 11.13 N – 031 31.70 E

34 08.16 N – 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27

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