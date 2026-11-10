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Αναχωρεί από το λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo», με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, όπου προγραμματίζεται η επανέναρξη των υποθαλάσσιων ερευνών για τη χάραξη της διαδρομής του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου.

Το πλοίο αναχωρεί για λογαριασμό της Nexans, με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, όπου είχαν διακοπεί οι έρευνες το καλοκαίρι του 2024. Στόχος είναι η συνέχιση της χαρτογράφησης του βυθού κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του υποθαλάσσιου καλωδίου.

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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι εργασίες θα εκτείνονται από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου έως τα 12 ναυτικά μίλια από τις κυπριακές ακτές, με την ολοκλήρωσή τους να υπολογίζεται σε περίπου τέσσερις μήνες. Σημειώνεται ότι μέχρι τη διακοπή των ερευνών το 2024 είχε πραγματοποιηθεί περίπου το 60% των απαιτούμενων εργασιών.

Η μικρή καθυστέρηση στην αναχώρηση του πλοίο, που αρχικά αποδόθηκε στον καιρό, προφανώς συνδέεται και με την ολοκλήρωση των λεπτών χειρισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, με βάση τη γαλλική φόρμουλα, και ενώ επισήμως δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση, πέραν της καθησυχαστικής αλλά και αινιγματικής δήλωσης του Χακάν Φιντάν.

Η ανακοίνωση της Great Sea Interconnector Α.Ε. και του ΑΔΜΗΕ

Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.