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Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη λεπτομερή χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα και τη λήψη γεωτεχνικών δειγμάτων για τον καθορισμό της βέλτιστης όδευσης του υποβρύχιου καλωδίου.

Το πλοίο θα χρησιμοποιήσει εξειδικευμένα συστήματα, όπως πολυδεσμικό ηχοβολιστή και μαγνητόμετρο, για την αποτύπωση της μορφολογίας και των χαρακτηριστικών του θαλάσσιου βυθού.

Το Λιμενικό Σώμα έλαβε αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του σκάφους εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ αναμένεται η έκδοση σχετικής αναγγελίας NAVTEX.

Το πλοίο υποχρεούται να ενημερώνει καθημερινά τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες για τις συντεταγμένες των περιοχών έρευνας και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τις εργασίες.

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Στην επόμενη φάση περνούν οι προετοιμασίες για τη συνέχιση των βυθομετρικών ερευνών του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς το γαλλικής σημαίας πλοίο ABEILLE MARENGO αναλαμβάνει τη διενέργεια των σχετικών εργασιών. Η διαδικασία αφορά τη λεπτομερή χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα και τη συλλογή γεωτεχνικών δεδομένων, ώστε να καθοριστεί η βέλτιστη όδευση για την εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, υποβλήθηκε αίτηση για τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας στο πλαίσιο της διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου. Το αίτημα αφορά τη χορήγηση εξαίρεσης για τη χρήση του συγκεκριμένου εξειδικευμένου ερευνητικού πλοίου στις θαλάσσιες περιοχές των ερευνών που βρίσκονται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

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Ποιος είναι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί

Για τη χαρτογράφηση του βυθού θα αξιοποιηθούν εξειδικευμένα συστήματα, μεταξύ των οποίων:

Πολυδεσμικός ηχοβολιστής (Multi Beam Echo Sounder – MBES) για την αποτύπωση της μορφολογίας του πυθμένα.

για την αποτύπωση της μορφολογίας του πυθμένα. Ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar – SSS) για την καταγραφή χαρακτηριστικών και αντικειμένων στον βυθό.

για την καταγραφή χαρακτηριστικών και αντικειμένων στον βυθό. Μαγνητόμετρο και βιντεοσκόπηση για τη συμπληρωματική διερεύνηση της θαλάσσιας περιοχής.

Στόχος είναι να καταγραφούν λεπτομερώς οι συνθήκες κατά μήκος της συνολικής διαδρομής του καλωδίου, ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη τελική όδευση για την εγκατάσταση και την πόντισή του.

Παράλληλα, προβλέπεται η λήψη γεωτεχνικών δειγμάτων, γνωστών ως «καρότα», σε βάθη έως 700 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα δείγματα θα συμβάλουν στον καθορισμό της κατάλληλης μεθόδου προστασίας του καλωδίου στον πυθμένα.

Αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου “ABEILLE MARENGO” (ΙΜΟ: 9388613) σημαίας Γαλλίας, για τη διενέργεια θαλάσσιας έρευνας για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος, στο πλαίσιο διασύνδεσης ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΠΡΟΥ (Great Sea Interconnector) https://t.co/WaGNZvmQW4 https://t.co/r02CniuAND — Emerson (@EEmerson14) October 14, 2026

Ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και έκδοση NAVTEX

Με βάση τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχετικό αίτημα, το πλοίο θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τις εργασίες, τις συντεταγμένες των περιοχών έρευνας και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Η έκδοση της NAVTEX για τις νέες έρευνες αναμένεται εντός των επόμενων εβδομάδων, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει προ ημερών ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Το ABEILLE MARENGO, μήκους 72 μέτρων, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Νάπολη της Ιταλίας. Οι διαδικαστικές ενέργειες και οι τεχνικές προετοιμασίες αποτελούν τα επόμενα βήματα για την επανεκκίνηση των ερευνών που θα καθορίσουν τις συνθήκες εγκατάστασης του Great Sea Interconnector.