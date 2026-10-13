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Τον τουρκικό ισχυρισμό πως απαιτείται η άδεια της Άγκυρας για να περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ (GSI- Great Sea Interconnector) επανέφερε ο διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Ναυτικού Δικαίου (DEHUKAM), Μουσταφά Μπασκαρά.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του SigmaLive, o Μπασκαρά υποστήριξε, μιλώντας στο CNN Türk, ότι η διαδρομή του Great Sea Interconnector (GSI) διέρχεται από περιοχές που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα και ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτές πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη συγκατάθεσή της.

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Παράλληλα, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προβάλλει «μαξιμαλιστικές» θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες και ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου.

Ο Μουσταφά Μπασκαρά παρουσίασε την τουρκική επιχειρηματολογία για το υποθαλάσσιο καλώδιο, με αφετηρία τις συντεταγμένες που η Άγκυρα κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη τον Μάρτιο του 2020. Επικαλέστηκε επίσης το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 και τη συμφωνία οριοθέτησης που υπέγραψε η Τουρκία με το ψευδοκράτος το 2011, υποστηρίζοντας ότι οι συμφωνίες αυτές θεμελιώνουν τις τουρκικές αξιώσεις στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.