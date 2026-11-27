Στην κυπριακή ΑΟΖ το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo - Συνεχίζονται οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου - EUROKINISSI

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Παρέμβαση Ουάσιγκτον προς Αθήνα, Λευκωσία και Αγκυρα «Καμία αντίρρηση σε τέτοια έργα από καμία πλευρά» – Ξεκινά σήμερα το γαλλικό πλοίο (βίντεο)

«Πόλεμος των NAVTEX» για το καλώδιο: Aντι-NAVTEX από την Ελλάδα και την Κύπρο στην παράνομη τουρκική για το Abeille Marengo

Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το γαλλικό πλοίο βρίσκεται εντός “τουρκολιβυκού” με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX. Αυτό αρκεί»

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo διεξάγει έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου εντός της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.

Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου επιβεβαίωσε την παρουσία του πλοίου και χαρακτήρισε την κατάσταση στην περιοχή ήρεμη και υπό παρακολούθηση.

Η Τουρκία αμφισβητεί τη δικαιοδοσία των ερευνών εκδίδοντας δικές της NAVTEX, ισχυριζόμενη ότι οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας.

Η Αθήνα και η Λευκωσία απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις, τονίζοντας ότι οι έρευνες διεξάγονται νόμιμα κατόπιν δικής τους αδειοδότησης και επίσημης έγκρισης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι ήρεμη.

Ερωτηθείς για την πορεία των ερευνών του γαλλικού ερευνητικού σκάφους για την ηλεκτρική διασύνδεση και για το ενδεχόμενο τουρκικής προκλητικότητας στην περιοχή, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι το έργο GSI είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και πραγματοποιείται μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου, δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή γαλλικών εταιρειών.

Advertisement

Advertisement

Όπως σημείωσε, το πλοίο βρίσκεται σήμερα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κατάσταση είναι ήρεμη.

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση παρακολουθείται από κοντά και σε χαμηλούς τόνους, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι όλα θα εξελιχθούν κατ’ ευχήν.

To Abeille Marengo, που θα κάνει τις έρευνες για το καλώδιο (Eurokinissi)

Οι αντιδράσεις της Τουρκίας και η αντιπαράθεση για τις έρευνες

Η παρουσία του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» στην κυπριακή ΑΟΖ σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Οι εργασίες ξεκίνησαν εκ νέου στις 10 Νοεμβρίου, με τον απόπλου του πλοίου από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Η περιοχή όπου διεξάγονται οι έρευνες έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, καθώς η Άγκυρα έχει αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία της Ελλάδας και της Κύπρου, εκδίδοντας δικές της NAVTEX.

Η τουρκική πλευρά έχει ισχυριστεί ότι τμήματα της περιοχής των ερευνών εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα που η ίδια διεκδικεί, επιχειρώντας παράλληλα να εμφανίσει τις σχετικές δραστηριότητες ως εργασίες που πραγματοποιούνται με τη δική της έγκριση.

Από την πλευρά της, η Αθήνα έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις συγκεκριμένες αιτιάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση των ερευνών ανήκει στις ελληνικές και κυπριακές αρχές, ανάλογα με τις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Advertisement

Στο ίδιο πλαίσιο, η Λευκωσία απάντησε με την έκδοση αντι-NAVTEX, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργασίες εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας διεξάγονται κατόπιν άδειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ένταση στην περιοχή θυμίζει την κρίση του Ιουλίου του 2024, όταν οι έρευνες του ιταλικού πλοίου «Ievoli Relume» στα ανοιχτά της Κάσου είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, με την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

(Με πληροφορίες από ink.com)

Advertisement

Σχετικά άρθρα Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το γαλλικό πλοίο βρίσκεται εντός “τουρκολιβυκού” με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX. Αυτό αρκεί» «Πόλεμος των NAVTEX» για το καλώδιο: Aντι-NAVTEX από την Ελλάδα και την Κύπρο στην παράνομη τουρκική για το Abeille Marengo Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Παρέμβαση Ουάσιγκτον προς Αθήνα, Λευκωσία και Αγκυρα «Καμία αντίρρηση σε τέτοια έργα από καμία πλευρά» – Ξεκινά σήμερα το γαλλικό πλοίο (βίντεο)