Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου (καλώδιο GSI) και οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς σχετικά με το περιεχόμενο γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης και την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Το έγγραφο αφορά την ενημέρωση παράκτιων κρατών για λόγους αβροφροσύνης και δεν περιλαμβάνει αιτήματα αδειοδότησης προς την Τουρκία.

Οι έρευνες του γαλλικού σκάφους διεξάγονται ομαλά σε διεθνή ύδατα με βάση την ελληνική αδειοδότηση, ενώ η πόντιση του καλωδίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε περίπου έναν χρόνο.

Οι πολιτικοί αρχηγοί αντέδρασαν με διαφορετικές θέσεις, τονίζοντας την ανάγκη διασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

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Την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης για το περιεχόμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης που έχει αποσταλεί στην Τουρκία και την Αίγυπτο πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο των συναντήσεων για το καλώδιο που θα φέρει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός δεν παρέδωσε στους πολιτικούς αρχηγούς το κείμενο της διακοίνωσης ούτε το διάβασε, αλλά τους μετέφερε όσα ο ίδιος γνωρίζει για το περιεχόμενό της.

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Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, στο έγγραφο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αίτημα αδειοδότησης από την Τουρκία. Η διακοίνωση αφορά την ενημέρωση των παράκτιων κρατών της περιοχής, για λόγους αβροφροσύνης, ενώ περιλαμβάνει και αναφορά στην πορεία των ερευνών. Κατά συνέπεια, δεν ζητήθηκε άδεια ή συγκατάθεση της Τουρκίας για τη διεξαγωγή τους.

Οι συναντήσεις διήρκεσαν αρκετή ώρα και, πέρα από το περιεχόμενο της διακοίνωσης, περιλάμβαναν συζήτηση για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο τρέχων κύκλος ερευνών του γαλλικού ερευνητικού σκάφους θα ολοκληρωθεί ομαλά, χωρίς εντάσεις στο πεδίο. Η επόμενη φάση του έργου, που αφορά την πόντιση του καλωδίου, υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί σε περίπου έναν χρόνο.

Νίκος Ανδρουλάκης: Να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του έργου

Πρώτος συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά την ενημέρωση, υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με πλήρη σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών.

Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (καλώδιο GSI) και οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης. Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (καλώδιο GSI) και οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης. Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Δημήτρης Κουτσούμπας: «Μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα»

Ακολούθησε η συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος έκανε λόγο για ένα «μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «δεν χρειάζεται εφησυχασμός, όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον λαό».

Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (καλώδιο GSI) και οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (καλώδιο GSI) και οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης. Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της ΚΟ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα»

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η Ελλάδα και η κυβέρνηση οφείλουν να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία, στα διεθνή φόρα, το μήνυμα πως «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτες».

«Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη διεθνή συγκυρία έχει πάντα σημασία να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, για όσα τεκταίνονται στα διεθνή και στις εξωτερικές μας σχέσεις. Η ενημέρωση συνεπώς από τον υπουργό Εξωτερικών σε επίπεδο θεσμικό είναι πάντα ευπρόσδεκτη», ανέφερε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρόσθεσε ότι υπάρχει «πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός» για τις «διαρκώς προβαλλόμενες με διάφορους τρόπους τουρκικές εντελώς αβάσιμες και προκλητικές φερόμενες διεκδικήσεις».

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Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (καλώδιο GSI) και οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης. Συνάντηση με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (καλώδιο GSI) και οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης. Συνάντηση με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Απών ο Κυριάκος Βελόπουλος – Ολοκλήρωση με τη Ρένα Δούρου

Για τις 13:00 είχε προγραμματιστεί η ενημέρωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Ωστόσο, το κόμμα γνωστοποίησε ότι δεν θα προσέλθει στη συνάντηση.

Ο κύκλος των ενημερώσεων ολοκληρώθηκε στις 17:00, με τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τη Ρένα Δούρου, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (καλώδιο GSI) και οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης. Συνάντηση με την πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI) Ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (καλώδιο GSI) και οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρνησης. Συνάντηση με την πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου. Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη μετά το πέρας των ενημερώσεων

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να ενημερώσω τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τις εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους πολιτικούς αρχηγούς που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για ενημέρωση, μια ιδιαιτέρως θεσμική στάση.

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Ήταν η τέταρτη φορά που συναντήθηκα με τους πολιτικούς αρχηγούς παρέχοντας ενημέρωση σε σχέση με θέματα εξωτερικής πολιτικής, παράλληλα και με τις τακτές συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, και με την παρουσία μου στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο.

Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα».

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