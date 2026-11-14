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Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι πρόσφατες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι αντιδράσεις της Τουρκίας για το ενεργειακό έργο.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η ρηματική διακοίνωση δεν βρίσκεται στην κατοχή της ελληνικής πλευράς καθώς έχει διαβιβαστεί σε άλλες χώρες.

Παράλληλα, ο κ.

Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχίζεται κανονικά και υπογράμμισε ότι η Αθήνα δεν θα επιτρέψει ξένες παρεμβάσεις.

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Σειρά συναντήσεων με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων πραγματοποιεί σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με στόχο να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις και τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 09:30 συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη. Ακολούθησε, στις 11:00, η συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ στις 12:00 ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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Στις 13:00 είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ για τις 17:00 είναι προγραμματισμένη η ενημέρωση της προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ρένας Δούρου.

Ν. Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση και η ΕΕ οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου»



Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη μεγάλη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πρόκειται για ένα έργο που είχε σχεδιαστεί και δρομολογηθεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2011, επισημαίνοντας την ανάγκη να προχωρήσει η υλοποίησή του.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε:

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011.

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Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου.

Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο;

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Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας.

Eurokinissi

Δηλώσεις Κουτσούμπα

«Όλα δείχνουν ότι έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας. Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία της επιτρέπει να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον ελληνικό λαό, όλα αυτά δημιουργούν τετελεσμένα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και βεβαίως εντάσσονται, είναι κρίκος μέσα σε μια αλυσίδα μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, μεγάλων ανταγωνισμών που κλιμακώνουν και θα κλιμακώσουν άμεσα, στο εγγύς μέλλον, τις εντάσεις και τις πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου», ανέφερε ο γ.γ του ΚΚΕ.

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Στο επίκεντρο των ενημερώσεων βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και οι τουρκικές αντιδράσεις στην προώθηση του έργου. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται, επίσης, οι τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο κ. Γεραπετρίτης δεν πρόκειται να επιδείξει τη ρηματική διακοίνωση στους πολιτικούς αρχηγούς, καθώς αναμένεται να τους διευκρινίσει ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δεν βρίσκεται στην κατοχή της ελληνικής πλευράς.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η ρηματική διακοίνωση έχει διαβιβαστεί στην Τουρκία και την Αίγυπτο, ενώ προς την Αθήνα και τη Λευκωσία έχουν σταλεί αιτήματα αδειοδότησης. Οι δύο κατηγορίες εγγράφων έχουν διαφορετικό περιεχόμενο και διατύπωση, ανάλογα με το αν απευθύνονται σε κράτη που έχουν δώσει την έγκρισή τους για το έργο ή σε εκείνα που έχουν απλώς λάβει σχετική ενημέρωση.

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Το πρόγραμμα των συναντήσεων συνεχίζεται. Στις 12:00 συναντήθηκε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στις 13:00 έχει προγραμματιστεί η ενημέρωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου.

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Ο κύκλος των επαφών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17:00, με τη συνάντηση με τη Ρένα Δούρου, η οποία αναφέρεται ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Οι διαβεβαιώσεις Γεραπετρίτη για την ηλεκτρική διασύνδεση

Μία ημέρα πριν από τις συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς, ο υπουργός Εξωτερικών είχε διαβεβαιώσει ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου συνεχίζεται κανονικά. Η σχετική δήλωση έγινε στο περιθώριο της συμμετοχής του στο συνέδριο Slemani Strategic Forum, στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Σε συνομιλία του με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει εκδώσει την απαραίτητη άδεια για το πλοίο που πρόκειται να αναλάβει τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου.

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Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να επιτρέψει τουρκικές παρεμβάσεις στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός αναφέρθηκε και σε άλλες ενεργειακές πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα, όπως ο Κάθετος Διάδρομος, το έργο GREGY, καθώς και οι έρευνες των εταιρειών Chevron και Exxon.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ